Antonio Medugno: “Frequento una ragazza di Amici”/ “Ci stiamo sentendo…”

Antonio Medugno è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 aprile 2022. Proprio Fredella ha sganciato la bomba circa la vita sentimentale dell’ex gieffino, chiedendogli se sia vero che si sta sentendo e vedendo con una ragazza di Amici: “Preferisco tenerla al di fuori – ha affermato il giovane –. Ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori, perché sta passando un periodo così…”.

Antonio Medugno affonda Alex Belli/ "Non il suo burattino" "Mi fa trovare Delia e.."

E, ancora: “Ci siamo conosciuti sui social. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Lei è una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica. Per ora non c’è stato neanche un bacio tra noi”. Riserbo totale sul nome dell’allieva di Amici al centro del gossip con Antonio Medugno, che ha confermato di aver frequentato, prima di entrare nella Casa del GF Vip, Clarissa Selassiè, ma soltanto come amica.

Antonio Medugno concorrente all'Isola dei Famosi 2022?/ "Per ora no ma.."

ANTONIO MEDUGNO, FLIRT CON RAGAZZA DI AMICI. GIANLUCA COSTANTINO CONFERMA: “HO VISTO QUALCOSA…”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Antonio Medugno ha rivelato che, tra i suoi compagni d’avventura del GF Vip sente ancora Soleil Sorge, che a breve incontrerà a Milano, Nathaly Caldonazzo e Gianluca Costantino, oltre a Clarissa Selassiè già menzionata sopra. Proprio Costantino si è collegato durante la diretta di Rtl 102.5 News, fornendo conferme circa l’avvio di relazione tra Medugno e la giovane di Amici che per il momento rimane ignota: “Confermo, ero già al corrente di questo e ho visto anche qualcosa”, ha spifferato il personal trainer, rispettando tuttavia la privacy dell’amico.

Alex Belli organizza finta paparazzata Medugno-Delia?/ La replica al veleno “Caro il mio Tik...”

Lui e Antonio Medugno non si conoscevano prima del reality show e anche quando sono stati in quarantena in albergo non hanno avuto modo di confrontarsi: “Non ci siamo parlati prima della Casa. Ci vedevamo dalle porte quando arrivava il pranzo e la cena”. E l’amore, per Gianluca Costantino, come va? “Benissimo, sono single! Non ho assolutamente intenzione adesso di innamorarmi, poi mai dire mai…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA