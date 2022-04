Antonio Medugno affonda Alex Belli/ “Non il suo burattino” “Mi fa trovare Delia e..”

Grande fratello vip, esplode lo scontro tra Antonio Medugno e Alex Belli

Hanno appassionato i telespettatori con i battibecchi dentro e fuori la Casa che, in particolare, li hanno visti contendersi le attenzioni di Delia Duran durante il Grande fratello vip 6 e ora Alex Belli (pupo per una notte a La pupa e il secchione 2022) e Antonio Medugno tornano al centro del gossip, per un attacco di quest’ultimo all’attore. Il tiktoker campano, dalla Casa, aveva indispettito l’attore parmense mostrandosi vicino alla promessa sposa di quest’ultimo, Delia, e in queste ore non a caso desta clamore mediatico l’accusa che Medugno destina a Belli in un’intervista a Isola party, format in streaming su Mediasetplay parallelo a L’isola dei famosi 2022 e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Dayane Mello: "Alex Belli non mi piace. Ha umiliato Soleil"/ Lui sbotta: "Falsa..."

Nello specifico, nell’intervento parallelo a L’isola dei famosi 2022, incalzato sul conto di Alex, l’ex Grande fratello vip Antonio accusa non velatamente quest’ultimo di aver provato ad adescarlo per una paparazzata fake, che lo vedesse protagonista in atteggiamenti compromettenti- con Delia Duran, sedicente “promessa sposa” di Belli (lui intanto rivede Soleil Sorge a La pupa e il secchione...). “Per fortuna me ne sono accorto subito perché era tutto molto strano –parla quindi il tiktoker napoletano, di un appuntamento condiviso con Alex Belli- io ricevo una chiamata, appena arrivo a Milano da Alex che non ho mai sentito da quando sono uscito dalla casa, e mi dice vediamoci ho una proposta lavorativa da farti, vado lì con dieci minuti di ritardo e invece di trovare Alex trovo Delia da sola fuori”. E il curioso aneddoto del tiktoker ed ex Grande fratello vip poi prosegue con ulteriori dettagli.

Alex Belli flirta con Soleil Sorge top model/ "Chi meglio di lei..."

Delia Duran complice di Alex Belli? Parla Antonio Medugno dopo il Grande fratello vip 6

Nel corso dell‘intervento di accuse rivolte ad Alex Belli, Antonio Medugno sembra poi delineare il ruolo di complice di Delia Duran della “tentata paparazzata fake” di cui il tiktoker si dichiara vittima a Isola Party: “Con Delia scambiamo una chiacchiera, mi abbraccia, mi invitava a cena per il giorno dopo, e lei si guardava sempre intorno, e mi sono fatto due domande, scopro che era tutta una cosa organizzata”. Insomma, il tiktoker lascia intendere di essere caduto in una “trappola” escogitata da Belli con la complicità di Delia Duran, per una trovata mediatica. Ma sarà proprio così? A conclusione del suo affondo destinato ai promessi sposi del Grande fratello vip 6, infine Antonio Medugno taccia Alex di aver reagito male al rifiuto di prendere parte alla presunta paparazza fake: “Essere preso di nuovo per il burattino per l’ennesima volta, ho preferito di no, e l’ho detto, poi lui ha iniziato con i tweet e ci siamo punzecchiati. Ho visto che lui l’ha presa sul serio, vola alto, il solito Alex, diciamo che siamo abituati un po’ tutti”.

Soleil Sorge fulmina Alex Belli: "Senza parole"/ Si alza e va via dallo studio, poi..

Che Alex Belli e Delia Duran possano presto replicare alle accuse di Antonio Medugno? Staremo a vedere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA