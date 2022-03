Antonio Medugno: “GF Vip? Felice per Jessica”/ “Sento ogni giorno Nathaly Caldonazzo”

Antonio Medugno è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 15 marzo 2022. Subito il giovane ha rivelato i grandi momenti vissuti nella serata di ieri in studio con Alfonso Signorini e gli altri vipponi eliminati anzitempo dal gioco: “La finale è stata emozionantissima. Siamo stati tutti in tensione e sono contento che abbia vinto Jessica Selassié, una ragazza che ha avuto una rinascita grazie al GF Vip. Questo è un messaggio da lanciare a tutti gli adolescenti e alle nuove generazioni”.

Quello della principessa etiope, ha sottolineato Antonio Medugno, “è stato un percorso che è iniziato in un modo ed è finito in un altro e questo probabilmente è arrivato agli spettatori che l’hanno seguita per tutti questi mesi. Jessica ha trovato un’autostima personale che in origine non aveva e questo suo sbocciare è fondamentale per il prosieguo della sua esistenza”.

ANTONIO MEDUGNO: “SENTO QUOTIDIANAMENTE NATHALY CALDONAZZO”

Nel prosieguo della sua intervista radiofonica sulle frequenze di “Trends&Celebrities”, Antonio Medugno ha rivelato quali sono le persone all’interno della Casa del GF Vip con le quali ha legato di più: “Posso dire che sento quotidianamente Nathaly Caldonazzo e che d’ora in avanti sentirò sicuramente Delia Duran, Soleil Sorge e le principesse Selassié. Non sentirò, invece, le persone che hanno parlato male di me. In Casa non le percepivi, ora sto vedendo le clip e stanno cadendo le varie maschere”.

Quella di oggi, peraltro, è la giornata nazionale dei disturbi alimentari e “io sto lottando su questo tema: chiunque abbia bisogno di consigli o di trovare un modo per uscire da questa problematica, mi scriva, perché io sono disponibile a dare un sostegno morale. Sto cercando di rispondere a chiunque mi contatti in merito a questa problematica e sono tanti i ragazzi e le persone che lo stanno facendo in questi giorni e in queste settimane. Tento di indirizzare ciascuno di loro verso le direzioni giuste da seguire, senza ovviamente sostituirmi agli specialisti”.



