Gf vip finale 2022, Jessica Selassiè vincitrice con record/ Ecco quale!

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié sbaraglia la concorrenza alla finale e si aggiudica il montepremi

La finale del Grande fratello vip 6 ha decretato la vittoria schiacciante di Jessica Sélassié -così come era pronosticato dai bookmakers sulle principali piattaforme online adibite alle scommesse, Snai, Sisal, Codere, Novibet e Olybet- con una percentuale di trionfo che segna la storia del reality, anche se la corsa della princess verso il montepremi è stata contrastata dall’avanzata di Davide Silvestri. L’attore non era indicato sui primi due podi, in prospettiva dell’ordine di gradimento finale dei gieffini in lizza per il montepremi finale, del valore di 100mila euro (di cui 50mila devoluti in beneficienza, come di consueto avviene al termine dello spin-off del Gf dedicato ai vipponi). Al secondo posto, infatti, per le scommesse dei bookmakers sul vincitore del reality -lanciate anzitempo, prima del verdetto del trionfo del vincitore effettivo- Lulù Sélassié era data per la seconda favorita, alle spalle della sorella Jessica, tra i 5 concorrenti candidati al gioco di Canale 5.

A conti fatti, con la sua vittoria targata Gf vip 6, Jessica Sèlassié si porta a casa il montepremi sbaragliando la concorrenza degli altri 4 finalisti, Lulù, Davide, Barù Gaetani e Delia Duran, con una percentuale di televoto importante: trionfa con il 62% delle preferenze espresse dai telespettatori al termine del televoto che la vede schierata contro Davide Silvestri, alla finalissima del reality dedicato alle celebrità.

Jessica Sélassié fa vincere gli scommettitori al Grande fratello vip 6 : il flop delle scommesse e il record del trionfo

Davide Silvestri, quindi, a dispetto delle scommesse dei bookmakers (rivelatesi un flop sul secondo podio pronosticato per Lulù Sélassié), rappresenta un colpo di scena alla finale del Grande fratello vip 6, nell’imporsi sul secondo podio nell’ordine di gradimento finale dello show Mediaset con il 38% delle preferenze, al posto della sorella della vincitrice annunciata, Lulù (con cui Jessy ha segnato la “svolta Pop” in un trio musicale d’eccezione ), anche lei data tra i super favoriti nella rosa dei finalisti, al trionfo del reality. Vittoria “confirmed”, invece, per Jessica Sélassié, che però non fa meglio del suo predecessore, Tommaso Zorzi, che alla finale del Grande fratello vip 5 trionfava lo scorso anno con la percentuale di televoto record che la storia dello spin-of del Gf dedicato ai vip ricordi: ovvero il 68% delle preferenze.

Al termine del Gf vip 4, dal suo canto, la vincitrice donna Paola Di Benedetto chiudeva il soggiorno nella Casa con il 56% delle preferenze, preceduta al Gf vip 3, Gf vip 2 e al Gf vip 1 da Walter Nudo, Daniele Bossari e Alessia Macari rispettivamente con il 56 e il 52 % a pari merito di preferenze al televoto finale.

Così, quindi, Jessica Sélassié si conquista anche il secondo podio, alle spalle di Tommaso Zorzi, nella classifica dei vincitori che la storia del Gf vip ricordi, per le percentuali di televoto al trionfo, e si consacra come detentrice del record di vincitrice donna più amata dal pubblico del Grande fratello vip.

