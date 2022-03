Antonio Medugno la verità su Clarissa Selassiè/ “Non ho nessun rapporto con lei…”

Antonio Medugno fa chiarezza sul suo rapporto con Clarissa Selassiè. Dopo essere tato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, i due si sono rivisti in studio. Prima di entrare nella casa, pare che Medugno e Jessica abbiano avuto un flirt. Alfonso Signorini aveva svelato il mistero: “Vedo che nonostante i graffi sulla pelle non stai filando tanto la nostra Clarissa, eh”. Clarissa aveva replicato indispettita: “Parleremo dopo io e lui, se sono indispettita? Sono scioccata! Perché la metà delle promesse che mi ha fatto non le ha mantenute. Che promesse? Tante! Amore ti sei scelto una principessa, eh! Se stasera sarò sua?, non lo so, non credo. Può tornare a Milano dalla sua nuova donna. Sono usciti articoli, io impazzita, ingelosita, ho chiamato ho detto ‘che succedeeee?”.

Nelle scorse ore, sui social, qualcuno ha chiesto ad Antonio Medugno di fare chiarezza sul suo rapporto con Clarissa. Un utente ha chiesto ad Antonio Medugno: “Con Clarissa come va?”, l’ex gieffino ha aggiunto: “Ad oggi non ho nessun tipo di rapporto con lei, è una persona a cui voglio bene”. Poche parole che dimostrano come sia possibile che i due abbiano avuto un flirt. Antonio però ha dimostrato di avere stima nei confronti di Clarissa. Il ragazzo ha confidato di continuare a volerle bene anche se i rapporti tra loro non sono più quelli di prima.

Antonio Medugno e il suo percorso al GF Vip: “Stavo mollando ma…”

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Antonio Medugno è tornato sui social. Il ragazzo ha parlato della sua breve ma intensa esperienza all’interno della casa. Medugno è riuscito a conquistare tutti mostrandosi senza maschere. E’ stato proprio questo il segreto del suo successo: “Eccomi… finita una delle esperienze più intense mai vissute, un mix di alti e bassi dove ho mostrato la mia vera persona senza ‘maschere’. Si stavo mollando, ero al limite di tutto ma non era il momento, avevo ancora tanto da fare ,da raccontare di me e di tutto quello che sono oggi”, ha scritto sul suo profilo social. Antonio Medugno ha proseguito la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip nonostante il timore di cadere nuovamente nella spirale dei problemi alimentari. Il giovane ha dimostrato tenacia e ha dato una lezione importante: “Ho deciso di rimanere per abbattere le mie paure , le mie fragilità e le mie insicurezze. Ad oggi posso solo dire grazie, grazie a tutti voi che mi avete sostenuto dal primo giorno e non saranno mai abbastanza le parole per farvi capire quanto siate stati fondamentali in alcuni momenti”, ha scritto ancora.

Antonio Medugno si è lasciato convincere a restare quando ha sentito la voce del padre. Durante una confidenza a Delia, aveva detto: “Volevo andare via ieri sera e grazie alla voce di mio padre mi sono convinto a restare, però sento che sto per cadere e questo mi lascia perplesso. Già sto oltre, non sono nella fase iniziale che posso gestire, sono in un pezzo avanti che è più faticoso. Ho dei crolli che devo chiudere gli occhi. Sono così vulnerabile di testa e ho paura, ho chiesto un maglione di mamma o qualcosa che mi aiuti. Mi sta anche uscendo psoriasi ovunque, dalle mani e le braccia fino al pube”.

