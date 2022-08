Antonio Medugno tronista a Uomini e Donne?/ Beccato insieme a Gianni Sperti ma…

Antonio Medugno nuovo tronista a Uomini e Donne? La segnalazione

Che ci fanno Antonio Medugno e Gianni Sperti insieme? La domanda curiosa ha cominciato a circolare quando la pagina Instagram Very Inutil People ha pubblicato la segnalazione di un utente con tanto di foto dell’ex gieffino insieme al noto opinionista di Uomini e Donne. Nello scatto postato i due sono insieme in stazione e chiacchierano in attesa del treno. “Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme alla stazione di Forte: sarà qualcosa inerente a Uomini e Donne?” è poi il messaggio che l’utente ha affiancato alla sua segnalazione.

Il follower, dunque, insinua il dubbio che Medugno e Sperti possano essere insieme in attesa del treno perché legati a Uomini e Donne. D’altronde la nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi è alle porte e l’annuncio dei nuovi tronisti è imminente: che Antonio sia uno di loro?

Antonio Medugno, ecco perché era insieme a Gianni Sperti

Poco dopo la pubblicazione della segnalazione è però arrivata a Very Inutil People la precisazione di un altro utente che avrebbe spiegato il perché di questo incontro tra Medugno e Gianni Sperti. “Erano ad un evento insieme al Twiga e prendono il treno insieme perché Gianni sta a Roma ed Antonio a Napoli, quindi sono sullo stesso treno…” le parole dell’utente, che ha poi aggiunto “Niente Uomini e Donne, forse Isola dei Famosi per Antonio Medugno.” Insomma sembra che quello di Medugno nuovo tronista sia stato un falso allarme. La strada dell’ex gieffino nei reality però potrebbe invece continuare con la partecipazione alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Staremo a vedere.

