ANTONIO MORICONI/ “Dopo Teresa solo esperienze positive” (Temptation Island Vip)

Chi è Antonio Moriconi?

Antonio Moriconi ha 24 anni, fa il maestro di sci, e soprattutto è uno dei single della nuova edizione di Temptation Island Vip. Antonio non è nuovo al mondo della televisione: lo abbiamo già visto a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in cui ha fatto breccia nel cuore di Teresa Langella. O meglio, non l’ha mai fatta. Pur essendo arrivato in villa (dunque alla “fase finale” della scelta) è stato poi scartato in favore di Andrea Dal Corso. Uomini e Donne Magazine lo ha intervistato di recente, soffermandosi sul tema della sua delusione d’amore. Antonio ha ripreso in mano la sua vita di sempre: “Ora sono impegnato con un corso di sci per diventare allenatore di secondo livello e a giugno avrò l’esame finale. Mi sto dedicando a quello che mi è sempre piaciuto fare”. La sua frequentazione con Teresa, dopotutto, gli ha portato solo cose positive: “Tante persone hanno iniziato a seguirmi e a curiosare un po’ di più nella mia vita. Si sono aperte anche nuove strade professionali e mi è arrivata qualche proposta nel campo della moda. Un’opportunità che ho colto, ma che non fa parte dei miei obbiettivi principali”.

Antonio Moriconi: “Spero di trovare presto l’amore”

L’avevamo conosciuto timido, lo ritroviamo single sfrontato a Temptation Island Vip. L’esperienza televisiva ha contribuito certamente a cambiarlo: “Diventare un personaggio pubblico”, spiega, “alla lunga ti aiuta a fare pace con un po’ di insicurezze. Quando ti ritrovi costantemente sotto la pressione delle telecamere acquisisci un pizzico di sicurezza e tranquillità in più rispetto la tuo modo di essere. Non posso negarlo (sorride, ndr)”. La fidanzata, però non l’ha ancora trovata: “Ebbene no! Sono ancora single. A Uomini e Donne si vivono emozioni veramente forti: hai l’opportunità di conoscere una ragazza in maniera molto diversa da come avviene fuori. Ti scopri piano piano, condividi del tempo insieme e questo ti lega in modo forte sul piano affettivo. Fuori è difficile ritrovare le stesse sensazioni e provare quella scossa elettrizzante. Ho iniziato delle frequentazioni, ma nessuna fino a oggi mi ha lasciato quello che speravo. Spero di incontrare presto una donna che mi faccia girare la testa”.

Il possibile ritorno a Uomini e Donne di Antonio Moriconi

Riguardo a una possibile ascesa sul trono di Uomini e Donne, Antonio si dice pronto a non rifiutare: “Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere su quel trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze a puoi realmente incontrare la persona giusta. Per cui, perché no?! Se me lo dovessero proporre, direi di sì”. Nonostante la passata esperienza negativa, Antonio non si sente assolutamente in credito: “Non direi! Uomini e Donne mi ha dato già tanto. È stata un’esperienza forte, bella, che mi ha permesso di crescere sotto tanti aspetti e di stringere legami con persone meravigliose. Certo, mi sarebbe piaciuto arrivare al lieto fine, perché solitamente sono abituato a portare le cose a termine e la scorsa volta non mi è stato possibile, ma sono riuscito a fare pace con questo epilogo”.



