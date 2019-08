Temptation Island Vip 2019/ Coppie e tentatori: Antonio Moriconi e…

Tutto è pronto per la nuova edizione di Temptation Island Vip. Dopo il successo della scorsa stagione, il reality sui sentimenti in versione vip, torna in onda a settembre con delle nuove coppie, sentimenti e possibili tradimenti per regalare al pubblico di Canale5 nuovo trash su cui ricamare. Proprio in questi giorni Alessia Marcuzzi ha messo da parte le sue vacanze americane per mettere le mani in pasta della sua edizione del reality di Maria De Filippi. Le polemiche non sono mancate per via della scelta della conduttrice ma è successo lo stesso anche lo scorso anno con Simona Ventura e l’esperimento è riuscito (con l’aiuto della presenza dell’ex Bettarini tra i concorrenti). Il conto alla rovescia è partito ufficialmente così come le riprese del programma che andranno avanti fino a metà settembre, o quasi. A quel punto finalmente le puntate andranno in onda e capiremo come si saranno comportante le coppie e come avranno agito i tentatori.

ANTONIO MORICONI E FEDERICA SPANO TENTATORI?

Proprio su questi ultimi sono arrivati rumors e indizi importanti da parte del Vicolodellenews che si dice certo di alcuni dei nomi dei partecipanti a Temptation Island Vip 2019. Tra i single del villaggio, pronti a mettere zizzania tra le coppie, dovrebbero esserci alcuni volti noti di Uomini e donne ovvero Antonio Moriconi, ex corteggiatore e non scelta di Teresa Langella, e Federica Spano, ex corteggiatrice di Andrea Cerioli. Mentre per quest’ultima la prova sta nel suo profilo Instagram “off” da giorni per il giovane, secondo Isa&Chia, c’è stato un vero e proprio avvistamento in un pulmino della redazione della trasmissione. I due dovrebbero unirsi a Cecilia Zagarrigo, già ex corteggiatrice di ben due tronisti, Oscar Branzani e Luca Onestini. Forse quest’ultima è alla ricerca del salto di qualità?

