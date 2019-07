Antonio Moriconi: “nessun flirt con Valeria Bigella”/ “Frequento delle ragazze ma..”

Antonio Moriconi, amatissimo corteggiatore di Uomini e Donne, superata la delusione per la scelta di Teresa Langella che gli ha preferito Andrea Dal Corso, smentisce di aver avuto un flirt con Valeria Bigella, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island a cui ha partecipato con l’ex fidanzato Alessio Bruno. “È una notizia che smentisco: io e Valeria siamo solo due semplici conoscenti. Ci siamo incontrati casualmente a Capri per la prima volte, mentre io ero con Andrea Melchiorre”, racconta Antonio. Valeria si trovava a Capri con un’amica per fare un servizio fotografico per la sua nuova linea di costumi. I due, così, si sono incrociati, ma chi li ha visti, ha pensato che tra i due potesse esserci qualcosa in più. “Qualche utente sempre a caccia di gossip, dopo aver visto una foto che avevo condiviso sul mio profilo, ha notato una mano sullo sfondo che ha ricondotto a quella di questa persona. Nulla di strano visto che quello scatto era ripreso direttamente dalla pagina del brand di Valeria. Insomma, non c’era nessun grande mistero da risolvere né il desiderio da parte mia di nascondere qualcosa su quanto accaduto in quella giornata”, ha aggiunto.

ANTONIO MORICONI NUOVO TRONISTA DI UOMINI E DONNE? “SONO SINGLE”

Il nome di Antonio Moriconi continua ad essere accostato al trono classico della prossima stagione di Uomini e Donne. Molto apprezzato dal pubblico, Antonio potrebbe essere sicuramente un tronista in grado di regalare emozioni ai fans del dating show di canale 5. Tuttavia, per avere la possibilità di cercare l’amore in tv è necessario essere single. Smentito il flirt con Valeria Bigella, nella vita di Moriconi c’è qualcuno di speciale? “A oggi, come raccontavo qualche settimana fa, sono ancora single. Non posso negare di aver frequentato alcune ragazze, ma nessuna di queste conoscenze è decollata” – ha spiegato l’ex corteggiatore che, sull’identità delle ragazze frequentate, ha aggiunto – “Erano tutte persone esterna al contesto televisivo o dei social. L’ultima frequentazione risale a circa un mese fa. Al momento sono concentrato sul mettere in ordine le idee per avviare qualche nuovo progetto a settembre”.

ANTONIO MORICONI: “HO TANTI SOGNI DA REALIZZARE”

Indipendentemente dal trono di Uomini e Donne, Antonio Moriconi, maestro di sci, al magazine ufficiale del programma di canale 5, confessa di avere tanti sogni da realizzare. “Ad aprile spero di diventare istruttore e di poter trascorrere poi tutta la stagione invernale sulle piste. Al di là di questo, quello che forse in pochi sanno è che da diversi anni mi sono appassionato al mondo dell’economia. Mi piace leggere libri sul marketing, catturare tutte le informazioni e nozioni che riesco a recepire intorno a me nel campo dell’imprenditoria. Un piccolo sogno sarebbe quello di poter far convergere le mie due grandi passioni e ampliare la scuola di sci della mia famiglia con una parte ricreativa adibita come area di ristoro” – spiega l’ex corteggiatore che, in questo modo, cercherebbe di valorizzare il lavoro fatto dai genitori – “Sarebbe un bel modo per valorizzare ancora di più tutto ciò che, con fatica e tanti sacrifici, hanno messo in piedi i miei genitori. Per ora è solo un’idea in fase embrionale, ma spero presto di potervi dire qualcosa in più”, conclude.



