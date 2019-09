Antonio Moriconi/ Un ballo con Chiara Esposito basterà per conquistarla? (Temptation Island Vip)

Antonio Moriconi e il flirt con Chiara Esposito, sarà un fuoco di paglia?

Antonio Moriconi è di nuovo al centro dei riflettori italiani e solo grazie alla sua esperienza a Temptation Island Vip 2019. Mentre nel reality si avvicina a Chiara Esposito, il pubblico di certo lo ricorda ancora per la scottatura presa a causa di Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, che dopo aver accettato il suo corteggiamento alla fine ha preferito optare per il due di picche. Antonio è riuscito a riprendersi in fretta quest’estate, dato che lo scorso luglio appare su Instagram al fianco di un’altra ragazza. Sembra però che il ritorno nel programma dedicato alle coppie di Maria De Filippi possa presto aprirgli la strada per una nuova parentesi a Uomini e Donne. Ed è proprio lui a svelare ai follower poco tempo fa di non chiudere le porte a nessuna possibilità. Nemmeno la presunta offerta di tornare in quello stesso studio che gli ha regalato non poche delusioni. Intanto sull’isola delle coppie, Antonio si fa subito notare per un breve avvicinamento con Chiara Esposito. Quest’ultima infatti ha scelto di non legarsi a nessuno in particolare, ma di divertirsi con tutti i Tentatori presenti nel villaggio, Moriconi compreso.

Antonio Moriconi balla con Chiara Esposito

Antonio Moriconi si spiana la strada a Temptation Island Vip 2019, anche se per ora non sembra che sia riuscito a legare in modo significativo con qualcuna delle fidanzate presenti. La sua unica chance, almeno per ora, potrebbe essere coltivare il recente avvicinamento con Chiara Esposito. Da sempre scatenata, la fidanzata di Simone Bonaccorsi ha scelto infatti anche Antonio per uno dei suoi balli scatenati, così come è accaduto con altri Single. Si tratta forse dell’unica possibilità per Moriconi? A meno che non cambino le carte in tavola nel giro di poco tempo, il Tentatore dovrà darsi davvero da fare per riuscire ad emergere nel programma. Soprattutto se si considera che in questo momento deve competere non solo con lo spettro di Bonaccorsi che incombe, ma anche sulla possibilità che gli altri Single si diano da fare per farsi notare. L’ex volto di Uomini e Donne potrebbe non avere tra l’altro la fortuna dalla sua parte. Il pubblico lo ricorda bene per le reazioni avute durante il trono di Teresa Langella, che ha scelto tra l’altro di scartarlo al castello a favore di Andrea Dal Corso. Le premesse non sono positive: sembra che il ragazzo sia solito attivarsi solo in base al rancore e la rabbia.

