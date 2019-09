Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito/ Storia tra alti e bassi (Temptation Island Vip)

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito: per l’ex professoressa de L’Eredità un rapporto tra alti e bassi

Modello e dal fascino irresistibile, Simone Bonaccorsi non passa di certo inosservato, così come la fidanzata Chiara Esposito. L’ex professoressa de L’Eredità ed il suo compagno di vita saranno fra i protagonisti di Temptation Island Vip 2019, al via con la sua prima puntata nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 9 settembre 2019. La coppia è solida e forse di quell’incontro fatale avvenuto quando erano entrambi giovanissimi. Simone infatti aveva solo 17 anni e Chiara appena 14, ma la scintilla è subito scoccata fra loro ed ha continuato ad ardere fino ad oggi. Il merito è tutto di un concorso di bellezza a cui hanno partecipato entrambi: lui appassionato di moda e consacrato Mister Italia appena l’anno scorso e lei già attiva nel mondo dello spettacolo. La loro relazione però non è stata sempre piena di rose, visto che nel corso degli anni sono spuntate anche alcune spine. In particolare si sono lasciati per un breve periodo di tempo, forse per via dei molteplici impegni lavorativi di entrambi.

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Temptation Island Vip 2019: esperienza senza limiti

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito non hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2019 ponendosi dei limiti. Anzi sembra proprio che l’ex Professoressa dell’Eredità abbia posato gli occhi su qualcuno dei Tentatori presenti nel programma. Sarà lei infatti forse a dare filo da torcere al fidanzato, visto che in una delle tante e piccole anticipazioni sul reality è emerso un estratto di un suo discorso. “Non escludo nulla, sarei un’ipocritca a dire che non succederà nulla”, ha detto sicura di poter cedere alle lusinghe di un Single. Chi sarà il fortunato che riuscirà a conquistare il cuore della bella Chiara? Ovviamente le immagini verranno viste anche da Simone, che verrà informato durante il falò oppure tramite le storiche clip da visionare al pinnetu. “Partecipo a Temptation Island perchè sono innamorato follemente di Chiara e voglio capire se mi ama davvero”, dice intanto Simone durante la clip di presentazione. Da parte sua invece Chiara vuole mettere alla prova se stessa: parla di uno scivolone avvenuto quattro anni fa, una piccola sbandata che le ha fatto capire di non poter dare per certo il suo futuro al fianco del modello. Come andrà a finire? Clicca qui per guardare il video di Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito (https://www.facebook.com/watch/?v=352063755700981).

