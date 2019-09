VALERIO MAGGIOLINI/ Chiara Esposito: “È il mio tipo ideale” (Temptation Island Vip)

Nella prima puntata di Temptation Island Vip, Chiara Esposito, fidanzata di Simone Bonaccorsi, si è molto avvicinata a Valerio Maggiolini. La ragazza si è dimostrata parecchio estroversa e intraprendente (in senso negativo), dal momento che, in assenza di Simone, Chiara ha ripreso a fumare. Ma il motivo di scandalo più grave è stato senz’altro la sua eccessiva confidenza con il single Valerio. “Io metto in gioco tutto”, ha dichiarato Chiara, “io ho bisogno di persone stimolanti. Devo trovare una persona che mi faccia sognare, che mi parli di cose che non ho fatto e mi faccia venire voglia di fare tante cose. Io speravo di venire qua e trovare un ragazzo così”. La Esposito si è confidata anche con Fabrizio Baldassarre, rivelando alcuni dei comportamenti di Valerio che non le andrebbero troppo a genio: “Lui non fuma e mi ha vietato di fumare. Io ho capito che davanti a lui non devo fumare e poi lo faccio di nascosto, lo prendo per il c**o. Poi dice che non devo essere solare e che non devo indossare tute corte perché attiro l’attenzione”.

Chi è Valerio Maggiolini

Valerio Maggiolini è il single che più ha attirato l’attenzione di Chiara Esposito. Nato a Bari nel 1994, Valerio ha 25 anni e di professione fa il fotomodello. In tasca ha una laurea in scienze giuridiche conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, oltre a un master in imprenditorialità e general management ottenuto alla Lum Jean Monnet. Dopo gli studi ha iniziato a collaborare con un ufficio legale di Milano, dimostrando al contempo talento e determinazione. Valerio ha esperienza anche nel campo della moda. Sul suo profilo Instagram condivide numerosi scatti relativi alle sue campagne pubblicitarie, alcune anche per brand molto famosi. Nel tempo libero ama guardare film, essendo il cinema un altro dei suoi hobby principali.

Valerio Maggiolini il “ragazzo ideale” di Chiara Esposito

Nel corso della prima puntata, Valerio Maggiolini ha ringraziato Chiara per la preferenza. Lei, infatti, ha ammesso che Valerio sarebbe il suo tipo ideale, in barba a Simone che invece ha incassato un duro colpo. “Non c’è da ringraziare”, ha specificato in seguito, “è una preferenza iniziale. Non sei bello, tra tutti sei quello che mi ha colpito”. Il fascino è la stessa carta che Maggiolini si è giocato per “sfondare” nel mondo della moda. Con quel “non so che”, Valerio è riuscito ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori e a intraprendere una vera e propria carriera in questo settore. Incerto sul da farsi (cioè se continuare o meno a fare l’indossatore o diventare un professionista serio della giurisprudenza), il ragazzo si destreggia bene in tutti gli ambiti. E chissà che, alla luce della popolarità acquisita, non decida di cambiare nuovamente rotta improvvisandosi influencer…



