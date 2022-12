Antonio Panzeri (Pd-Articolo Uno), arrestate moglie e figlia/ Corruzione dal Qatar

Antonio Panzeri, la moglie Maria Colleoni (67 anni) e la figlia Silvia (38 anni) sono stati arrestati nell’ambito della inchiesta internazionale per corruzione avviata dalla magistratura di Bruxelles che vede coinvolte anche le autorità del Qatar. L’ex eurodeputato dei Socialisti e Democratici, come riportato da Ansa, sarebbe accusato di avere incassato delle mazzette per influenzare le decisioni del Parlamento europeo sul Paese che sta attualmente ospitando i Mondiali 2022 e che cercava di “ripulire” la sua immagine in termini di diritti umani.

Il Qatar, in base alle ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe “versato ingenti somme di denaro o offerto regali di grande entità a terzi che ricoprono posizioni politiche o strategiche di rilievo all’interno del Parlamento europeo”. A casa di Antonio Panzeri, in tal senso, sarebbero stati trovati 600 mila euro in contanti potenzialmente riconducibili agli affari in questione. Le indagini, partite quest’estate, hanno portato al fermo di diversi italiani. Un altro di questi è Luca Visentini, segretario generale dell’organizzazione internazionale dei sindacati Ituc. Nel mirino della magistratura c’è anche la belga Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo, insieme al compagno Francesco Giorgi, assistente parlamentare dei Socialisti.

Antonio Panzeri, arrestate moglie Maria e figlia Silvia: sono in carcere

Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri, sono state dunque arrestate. Le due donne adesso si trovano nel carcere di Bergamo. Il mandato di cattura europeo è stato emesso successivamente alle perquisizioni effettuate nella residenza di Calusco d’Adda della famiglia nell’ambito dell’ampia indagine portata avanti in questi mesi per presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro tra il Qatar e alcuni esponenti di Bruxelles.

La Procura federale ha confermato le operazioni ma non ha reso noti i nomi delle persone coinvolte nel comunicato diffuso alla stampa. L’obiettivo delle autorità competenti resta quello di fare luce fino in fondo sul flusso di denaro che avrebbe raggiunto alcuni assistenti parlamentari al lavoro nei palazzi dell’Unione Europea nei mesi scorsi. Lo scandalo infatti in queste ore si sta allargando sempre di più, coinvolgendo nomi che fino a poco tempo fa ricoprivano ruoli ai vertici del palazzo.











