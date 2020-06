Antonio Razzi al Grande Fratello Vip?/ “Le strade del Signore sono infinite..”

Chi è il divo del momento? Antonio Razzi, ovvio. Proprio lui nelle scorse settimane, chiusi in casa per la quarantena, ci ha tenuto compagnia con i suoi balli e i suoi piatti su Instagram, ma adesso anche per lui è arrivato il momento di passare oltre tanto da sbarcare su Tik Tok con un grande successo. I suoi balli e i suoi video sono ormai virali e oggi lui stesso ha spiegato il segreto del suo successo e, in particolare, facendo una chiacchierata con Francesco Fredella nel corso della trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5: “Ci siamo ripresi dopo questa catastrofe del Coronavirus e adesso pensiamo ai viaggi e al mare, oggi no perché è nuvoloso, sto facendo dei lavoretti”. Il discorso si sposta subito sulla questione Tik Tok e lui stesso spiega: “Non conoscevo Tik Tok, un paio di giovani amici universitari mi hanno insegnato cos’è e allora l’ho provato, ieri sera mi ha fatto i complimenti anche Cristiano Malgioglio”.

ANTONIO RAZZI CONQUISTA TIK TOK E SBARCA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Incassati i complimenti del signore del trash e dei social, Antonio Razzi passa poi al suo grande amore, la cucina, rivelando alcuni trucchi tra spaghetti al pomodoro e quelli primavera, piatti pronti a cucinare e preparare per gli inquilini della casa del Grande Fratello. Stuzzicato un po’ da Fredella e i suoi, l’ex Senatore rivela: “”Non so se sarà uno spasso avermi al Grande Fratello, non so se mi chiameranno, mi inviteranno o no..” e poi va più a fondo confermando che sarebbe pronto a dire sì: “Nella vita non bisogna mai rifiutare niente, cerco sempre di migliorare me stesso perché nella vita non si finisce mai di imparare, le strade del Signore sono infinita e quindi.. non mi pensa nessuno, solo il mio amico Francesco, mi ha pensato anche quando stavo male a Saragozza in Spagna”



