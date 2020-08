Antonio Razzi da Senatore a showman/ “Disponibile per feste e eventi” grazie a TikTok

Ma quali tronisti e Dj, la nuova frontiera delle feste e degli eventi adesso è legata alle star social e chi meglio di Antonio Razzi può rappresentare l’essenza di questo cambiamento? L’ex senatore è sempre sulla cresta dell’onda e quando non sono le polemiche a travolgerlo o a stuzzicarlo, è la sua nuova carriera da Tiktoker a riportarlo al largo, mai come in questo caso è giusto dirlo. Ma cosa è successo di preciso all’ex senatore tanto da creare quella che possiamo definire una tendenza tutta nuova? Semplice, chi continua a seguirlo e amarlo grazie ai suoi video su Tik Tok e ad apprezzarne ugola d’oro e movenze ha pensato bene di invitarlo per una festa privata e lui di certo non si è fatto attendere, lo rivelano Francesco Fredella, Armando Piccolillo e Camilla Ghini durante il programma del mattino di Rtl 102.5 “La famiglia giù al nord”.

ANTONIO RAZZI SHOWMAN A FESTE ED EVENTI? LA NUOVA MISSIONE DEL TIKTOKER…

Proprio Francesco Fredella ha presto la parola confidando ai colleghi: “Poco fa mi ha chiamato Antonio Razzi dicendomi che è andato in Puglia in questi giorni ma non per godersi le vacanze perché è stato chiamato da una coppia che festeggiava 25 anni di matrimonio e lo ha voluto come showman… è una star ormai”. Il successo ottenuto su Tik Tok sta facendo volare alto Antonio Razzi tanto che in molto parlando di lui come possibile concorrente di uno dei nuovi reality della prossima stagione, che sia il Grande Fratello Vip ad accaparrarsi la star del momento? Lui si è detto pronto per questa nuova avventura, speriamo che la produzione sappia cogliere l’occasione del momento.

Ecco il momento della rivelazione:





