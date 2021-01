Antonio Scaramuzzino, Gabriel e Ginevra, marito e figli Marzia Gregoraci/ “Amore e..”

Antonio Scaramuzzino è il marito di Marzia Gregoraci, l’uomo dal quale ha avuto i suoi due figli, Gabriel e Ginevra, che spesso vediamo sui social anche insieme alla zia Elisabetta. Proprio l’ex vippona del Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di battezzare la sua nipotina che definisce il suo angelo. Il grande ometto di casa compie gli anni ad agosto e proprio a settembre ha iniziato la scuola che, a quanto pare, è privata e si trova proprio a Roma, nel quartiere dove lei e Scaramuzzino abitano. La bambina, invece, ha compiuto gli anni proprio nei giorni scorsi e ci ha pensato zia Elisabetta a preparare per lei sorprese e auguri speciali. Per zia Marzia Gregoraci, però, il suo grande amore rimane Nathan, il suo primo nipote nato ancora prima dei suoi figli e, quindi, la gioia più grande.

Antonio Scaramuzzino, Gabriel e Ginevra, marito e figli di Marzia Gregoraci

Al fianco di Marzia Gregoraci c’è ormai da dieci anni il marito Antonio Scaramuzzino. I due si sono sposati nel settembre del 2011 in provincia di Lucca nella Chiesa di Pietrasanta e il loro ricevimento si è tenuto poi al Twiga. Classe 1981, Scaramuzzino è un imprenditore calabrese, un tempo procuratore speciale della società di gestione del servizio idrico della regione Calabria, la Sorical, un tempo coinvolto anche in una questione di appalti e denunce. La famiglia si è poi trasferita a Roma e da allora è calato il silenzio sulla loro vita privata e pubblica. Racconterà qualcosa in più oggi ospite a Verissimo insieme alla sorella Elisabetta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA