Antonio “sceglie” l’amante Nancy a Forum/ Proposta di matrimonio davanti alla moglie

Colpo di scena oggi a Forum quando uno dei protagonisti della storia del giorno ha pensato bene di chiedere la mano dell’amante davanti alla moglie. Ma cosa è successo di preciso? Carmen scrive alla trasmissione per parlare della sua situazione, del suo amato di peso ma anche della gelosia folle del marito che un tempo non la lasciava nemmeno respirare e il suo comportamento di adesso, quando lei poi ha messo sù peso. Adesso è stata non solo umiliata ma è stata anche tradita e adesso chiede il divorzio con addebito, vuole essere indennizzata e chiede l’affidamento del bambino. La madre di Carmen si è schierata contro il marito Antonio che porta a Forum anche la sua amante ed è qui che scatta il colpo di scena. Lui si alza e rivela di aver organizzato qualcosa di importante insieme al regista della trasmissione proprio per la sua “nuova compagna”, Nancy.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Lei arriva in studio insultando la sua “rivale” dicendo che chi è obeso non è nemmeno intelligente oltre che “essere una vergogna per le donne” ma l’argomento si sposta poi su questa strana proposta di matrimonio che lascia tutti senza parole: “Grazie Barbara, io ti volevo ringraziare Nancy per essere venuta, potevi benissimo stare a casa ma mi hai dimostrato il tuo affetto. Sono una persona riservata lo sai ma adesso non c’è nessuno, siamo io e te e davanti a tutti e ai tuoi genitori che non ci devono ostacolare. Noi ci amiamo e davanti a tutti volevo darti questo e chiederti di sposarmi”. Antonio si inginocchia davanti a lei e le regala un anello che le infila al dito. Subito dopo i due si abbracciano e ballano al centro dello studio in stile Uomini e donne. Lo stesso Paolo Ciavarro invita a ballare poi la moglie dell’uomo e poi gli urla contro: “Dovresti vergognarti per quello che hai fatto”. Clicca qui per vedere il video del momento. Carmen non si arrende e si vendica subito dando il proprio numero ad un ragazzo del pubblico.

