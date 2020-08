Antonio Spinalbanese nuovo fidanzato di Belen?/ Foto del bacio: “Ecco lui chi è”

Belen Rodriguez continua ad essere la grande protagonista di questa estate. Il gossip sulla showgirl si infiamma con quello che sembra essere un nuovo flirt. Non stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, che pare sia già un capitolo ben chiuso. Belen è stata infatti beccata tra le braccia di un altro uomo. A testimoniarlo è il settimanale Vero che, nel nuovo numero in edicola, mostra la Rodriguez baciare un affascinante ragazzo moro. Lui è Antonio Spinalbanese, haistylist di 25 anni che assomiglierebbe molto a Gabriel Garko. Stando a quanto si legge sulle colonne del noto magazine, Belen e Antonio si sono incontrati con un gruppo di amici tra il Caffè Radetzky e il ristorante argentino El Porteno. Negli scatti pubblicati si abbracciano e si lasciano andare a calde effusioni.

Belen Rodriguez e Antonio: cosa sta accadendo?

Se la rottura col marito Stefano De Martino rimane ancora piena di aspetti ancora poco chiari, altrettanti dubbi ha lasciato il flirt nato con Gianmaria Antinolfi. Cos’è accaduto tra l’imprenditore e Belen? Com’è finita? E proprio mentre i dubbi sono ancora tanti, la Rodriguez viene paparazzata tra le braccia di un altro uomo, Antonio. Intanto liberoquotidiano.it aggiunge altri dettagli a questo gossip, svelando: “Ci dicono, però, che il bel parrucchiere milanese sarebbe molto amico di Patrizia Griffini, ex gieffina che a sua volta è legatissima a Belen. – e ancora – Secondo alcune nostre fonti sarebbe stata lei il “gancio” per arrivare alla Rodriguez.” E ancora “Belen è anche un’affermata imprenditrice nel settore della bellezza con un salone pazzesco a Milano. Fate voi i calcoli: i due potrebbero essersi conosciuti anche per motivi di lavoro.”



