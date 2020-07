Gianmaria Antinolfi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?/ “I 2 in amore a Capri”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora una volta al centro del gossip dell’estate. Nelle ultime settimane non si è fatto che parlare della rottura della coppia e delle possibili motivazioni di questo nuovo addio. Oggi Dagospia lancia la bomba secondo la quale a portare alla rottura sarebbe stato un tradimento di Stefano, nientemeno che con Alessia Marcuzzi! Ma non è tutto. È sempre il portale di Roberto D’Agostino a svelare che proprio in questi giorni la bella Rodriguez è a Capri ma non per vedere l’ex marito, ma per stare con un altro uomo. La showgirl argentina da qualche tempo, infatti, starebbe frequentando un altro: si tratta di Gianmaria Antinolfi, che proprio nelle scorse ore avrebbe raggiunto per trascorrere dei momenti romantici.

Belen Rodriguez dimentica Stefano De Martino con Gianmaria Antinolfi?

Su Dagospia si legge: “Belin Belen da 2 settimane è in amore con Gianmaria Antinolfi, un impressionante imprenditore napoletano con cui si sta sollazzando tra i fallici Faraglioni di Capri”. Dunque il nuovo amore di Belen o, comunque, il suo nuovo flirt, sarebbe proprio un imprenditore napoletano. Al momento non ci sono conferme o smentite da parte della Rodriguez che, proprio pochi minuti fa, si è mostrata elegantissima e in un lungo abito bianco in una storia postata su Instagram. Non si vede, però, chi c’è ad immortalarla. Che sia proprio la sua nuova fiamma? Non ci resta che attendere i chiarimenti della diretta interessata e i prossimi aggiornamenti sulla coppia protagonista di questa estate.



