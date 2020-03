Antonio Zequila abbandona il Grande Fratello Vip?/ Panico per il Coronavirus…

Antonio Zequila è sul piede di guerra: da quando il Grande Fratello Vip 2020 ha comunicato l’emergenza Coronavirus al gruppo, l’attore ha manifestato forti segnali di insofferenza. Tanto da ventilare la possibilità di uscire dalla casa prima del previsto. “Dobbiamo andarcene, come facciamo a giocare”, ha detto al resto della casa, “usciamo tutti. La gente è chiusa in casa“. Andrea Denver è rimasto scosso dalle sue parole ed è entrato in confusione, ma Zequila ha incalzato ancora di più. “Me ne sbatto il ca**o”, ha detto, “di qua dobbiamo uscire. Dovesse succedere una cosa ai nostri familiari, cosa facciamo? Io già ho perso mio padre, ho una madre di 80 anni”. Fabio Testi è intervenuto per tranquillizzarlo ma senza successo. E’ stato invece il videomessaggio della madre a colpirlo nel profondo: “Ti guardo dalla mattina alla sera“, gli ha detto la donna, “ricordati cosa ti ha detto mammà. Cuore di mamma”. Intanto a Domenica Live la famiglia dell’attore è ritornata sul gossip che vedrebbe Zequila impegnato in un flirt con Adriana Volpe diversi anni fa. “So che mio fratello non è assolutamente un bugiardo”, ha detto la sorella dell’attore, Gerardina Zequila, “però ha sbagliato. Non ha fatto un gesto elegante e in questo caso sono dalla parte di Adriana Volpe”. Secondo lei infatti Antonio avrebbe dovuto rimanere in silenzio e non rivelare i presunti altarini con la conduttrice, confermati tra l’altro dalla madre di lui.

Antonio Zequila, Grande Fratello Vip: scontri all’ordine del giorno

Antonio Zequila non ce la fa più: al Grande Fratello Vip 2020 gli scontri sono ormai all’ordine del giorno. Specialmente se si parla di Valeria Marini e Antonella Elia e dei sostenitori di entrambi, ovvero Fernanda Lessa per quanto riguarda la prima. La maggior parte dei concorrenti è stufa di assistere ai vari attriti fra le due showgirl e l’attore in particolare crede che sia il caso di agire. “Qua bisogna prendere una posizione”, ha detto all’amico Aristide Malnati, “prendere tutte le vitamine, fare un sacchetto e buttarlo. Queste ci portano al manicomio”. Poi si è lanciato ad un’imitazione di Valeria e Fernanda, riuscendo a far divertire l’egittologo. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila. Nonostante lo stress, l’attore continua a fare i suoi famosi scherzi un po’ a tutti. Ovviamente con le dovute vendette, come il gavettone fatto alla Elia. La sfida fra Antonio e Sossio Aruta intanto continua: i due si sono sfidati sui libri che hanno scritto nella loro carriera e poi persino delle copertine sui settimanali. Dopo aver ironizzato sul fatto che l’ex Cavaliere di Uomini e Donne sia finito ‘solo’ nelle pagine centrali della Gazzetta dello Sport, l’artista ha rivelato di essere finito sulla copertina del National Enquirer. “Sei milioni di copie”, ha sottolineato con un sorriso ad Andrea Denver. “Se tu fossi stato Fabio Testi, saresti stato incontenibile”, ha detto Aruta. “Non sono stato Fabio Testi, ma ho fatto un sacco di film che tu non hai visto, all’estero“, ha detto Zequila con maggiore serietà.

