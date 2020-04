Antonio Zequila attacca Paola Di Benedetto/ “Perfetta per un film di Tinto Brass…”

Prima Patrick Pugliese, poi Sossio Aruta, ora tocca alla vincitrice del Grande Fratello Vip 2020 Paola Di Benedetto. Antonio Zequila continua ad attaccare coloro che nelle scorse settimane hanno avuto con lui scontri e dissapori. Dopo aver dato del “lardoso” a Patrick, e aver invitato Sossio a “pagare gli alimenti alla tua ex moglie”, Zequila torna a toppare con un post postato su Instagram poi però cancellato. Il post in questione, come testimonia il vicolodellenews, mostra una foto di Tinto Brass commentata con queste parole: “Paola Di Benedetto… perfetta per un film col maestro dell’Eros Tinto Brass”. L’allusione è piuttosto chiara e ha scatenato contro Zequila una marea di polemiche, tanto che l’attore ha deciso poi di cancellare il post contro la Di Benedetto.

Antonio Zequila punge Paola Di Benedetto, poi cancella tutto!

Un post, d’altronde, ingiustificato, visto che Paola Di Benedetto ha sempre avuto un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti del fidanzato Federico Rossi e degli altri. Probabile che Antonio Zequila sia rimasto comunque molto scottato dalle dichiarazioni fatte dalla modella nella Casa, che hanno visto protagonista anche Sara Soldati. L’ammonizione fatta contro le insistenze dell’attore hanno infatti scatenato uno scontro molto acceso tra i due che ha definitivamente rotto ogni tipo di rapporto esistente fino a quel momento. E oggi che è proprio Paola Di Benedetto ad aver trionfato, Zequila torna a pungere ma non, secondo molti, mantenendo quella eleganza che ha sempre vantato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA