Antonio Zequila chiede scusa a Valeria Marini/ “Ho sbagliato, non volevo”

Prima ha cercato di giustificare in qualche modo, sminuendo le sue critiche a Valeria Marini, poi, verso la fine della puntata di oggi del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ha deciso di fare ufficialmente le sue scuse a Valeria Marini. In confessionale, prima di fare la sua nomination, l’attore ha chiesto ad Alfonso Signorini un momento per dire una cosa per lui importante. “Alfonso ti chiedo una cortesia enorme: fammi scusare pubblicamente con Valeria Marini, perché ho sbagliato, anche se non volevo” sono le parole di un Zequila davvero dispiaciuto.

Antonio Zequila chiede scusa a Valeria Marini: lei replicherà?

Antonio Zequila dunque si è ufficialmente scusato con Valeria Marini in diretta al Grande Fratello Vip. Ricordiamo, infatti, che ha detto di lei (che pare inoltre sia stata una sua ex in gioventù) che “è un ces*o” e ancora “ten nu cul*!” Parole dunque pesanti per la Marini. A mente fredda, Zequila ha capito il suo errore e ha così deciso di approfittare della diretta per mandare a Valeria le sue scuse. Verranno accettate dalla prorompente showgirl? Non ci resta che scoprire quali saranno le sue dichiarazioni domani nella nuova puntata di Verissimo.

