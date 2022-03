Antonio Zequila, cosa pensano i naufraghi?/ “Parla sempre di ses*o, crede che…”

Il ritorno di Antonio Zequila all’Isola dei famosi

Antonio Zequila è tornata all’Isola dei famosi 2022. “Er mutanda” era già stato naufrago 17 anni fa, durante la terza edizione del reality show vinta da Lory Del Santo (anche lei in Honduras con il compagno Marco Cucolo). “Ad oggi sono più saggio, all’epoca ero un vino novello ora sono una champagne d’annata”, ha detto Zequila prima di tuffarsi dall’elicottero. Per lui, ex concorrente, un trattamento speciale: sarà l’unico naufrago single a poter scegliere con chi fare coppia. Zequila, inaspettatamente, ha scelto di fare coppia con Floriana Secondi: “Scelgo Floriana perché so ci tiene tanto a quest’avventura”. L’ex gieffina non è apparsa così entusiasta, anche se poco prima aveva detto: “Mi sta simpatico, è colto e a parte il parrucchino, mi piace”. Ma cosa pensano gli altri naufraghi di Antonio Zequila?

Cosa pensano i naufraghi di Zequila?

“Parla sempre di sesso, ogni tre parole due sono sesso. Credo di essere figo che tutte lo vogliono ma non è così, è un signore…”, ha detto Roger Balduino, commentando il comportamento di Antonio Zequila. Seconda Jovana Djordjevic l’attore parla sempre di donna, mentre Estefania Bernal ha aggiunto: “Per me non è un latin lover, potrebbe essere mio padre. A volte è un po’ pesante…”. Infine l’affondo di Floriana Secondi, ora in coppia con Er Mutanda: “Sono 50 anni che si presenta con quei capelli, perché non rivoluzionare anche il suo stile? Rasato con un pochino di barba, proprio da naufrago”. Immancabile la chiusura del diretto interessato: “Zequila non delude e non deluderà mai. Perché l’uomo Capricorno non delude mai, sotto tutti i fronti”.

