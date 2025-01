Simona Tagli e Antonio Zequila perché si sono lasciati? Attore svela: “Troppo gelosa”

In pochi sanno che Simona Tagli ed Antonio Zequila hanno avuto un’intensa storia d’amore anni fa che è durata sette anni. Quando la showgirl ha partecipato al Grande Fratello come concorrente, l’attore ne ha ampiamente parlato in un’intervista nel programma Radiofonico Turchesando ed ha rivelato cosa l’ho ha particolarmente colpito della showgirl: “Quando io l’ho conosciuta era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori. Lei era famosa e io no, era molto ambita con i suoi balletti televisivi. Era più giovane e aveva l’ormone in fermento. Mi ha conquistato la sua simpatia”.

Simona Tagli e Antonio Zequila perché si sono lasciati? Anche a questa domanda ha risposto l’attore nell’intervista nel programma di Turchese Baracchi, rivelando: “Sono stati anni molto belli, costruttivi, mi ha insegnato molto. Andavamo molto d’accordo, l’unico problema di Simona è che era gelosissima, mi chiamava 20 volte al giorno”. Ha concluso l’attore: “Siamo stati 6/7 anni insieme, abbiamo convissuto. Io con Simona ho vissuto il fatto che volessi diventare famoso, lei era già famosa, io facevo i fotoromanzi”.

Tuttavia tra la showgirl e l’attore non scorre buon sangue. Simona Tagli e Antonio Zequila perché hanno litigato? Questa volta a rispondere è stata la showgirl in un’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso che a farla andare fuori di testa sono state alcune frasi dell’ex: “Non ho fatto in tempo ad arrabbiarmi abbastanza che è entrato nella Casa e questa cosa mi è rimasta qua; a una signora non puoi dire che nessuno più la vuole, ma come ti permetti! Io sono agée, non ho più il fisico che avevo una volta; ha raccontato di tutte le sue ex tranne me.” Ed adesso i due sono pronti per chiarirsi, a almeno avere un confronto, nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona.