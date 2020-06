Antonio Zequila diventa Conte/ “La nobiltà? Sono sempre stato un principe nell’animo”

Una foto con indosso un lungo mantello nero postata su Instagram e un annuncio: “Sono diventato Conte”. Antonio Zequila credeva in un primo momento che si trattasse di uno scherzo quando una Pec inviata a suo cugino, l’avvocato Raffaele Zequila, annunciava quell’investitura che da tempo attendeva. L’attore ed ex gieffino lo ha confermato nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella nel corso della trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5. D’altronde il sangue nobile era già parte della sua famiglia da generazioni, come lui stesso ha precisato. “Sono ancora incredulo però vi posso assicurare, che anni fa mia mamma, me lo diceva che mio nonno Raffaele Zequila, il padre di Giovanni mio papà, era stato adottato da un casato nobiliare, i suoi genitori erano dei nobili. Quindi a volte i sogni superano la realtà ed oggi io sono stato investito di questo titolo e sono più che felice.” ha dichiarato l’attore.

Antonio Zequila è diventato Conte: “La nobiltà però ce l’ho nell’animo”

Antonio Zequila è stato investito del titolo di Conte de’ lutti e Duca di Sant’Alessandro, un titolo di cui si sente onorato ma che non cambia il suo essere. “La nobiltà ce l’ho nell’animo, non serve nel nome” ha chiarito infatti nella lunga chiacchierata radiofonica, in cui ha raccontato anche i dettagli di questa eredità ricevuta. “Domani ho appuntamento con l’avvocato per vedere tutte le proprietà che ho ereditato. La cosa più importante è che io ero un principe nell’animo, ad oggi sono Conte de’ lutti e Duca di Sant’ Alessandro”, ha infatti ammesso l’ex gieffino. Non ci resta, dunque, che attendere i suoi aggiornamenti!

Visualizza questo post su Instagram Antonio zequila conte de’ lutti duca di sant alessandro….. Un post condiviso da Antonio Zequila (@antoniozequila) in data: 15 Giu 2020 alle ore 11:16 PDT





