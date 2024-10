Una vita dedicata allo spettacolo ma senza mai mettere in secondo piano l’importanza della famiglia; potremmo riassumere così alcuni aspetti che caratterizzano Simona Tagli e ampiamente approfonditi nell’intervista di oggi a La Volta Buona. L’ex volto del Grande Fratello si è raccontato nel salotto di Caterina Balivo partendo dal tema dell’amore, in particolare delle vecchie fiamme. “Il mio ex compagno Antonio Zequila? Sono tutti spariti, tutti mi vogliono, nessuno mi piglia. Lui è sparito più di tutti, da quando si è fidanzato non si può nemmeno più salutare”.

Inizia così Simona Tagli, raccontando col sorriso del rapporto attuale con l’ex compagno Antonio Zequila: “ L’amicizia dopo storie importanti non si può avere, io mi offenderei. Quindi Antonio Zequila come amico mai, però avevamo un bel rapporto di complicità… Lui era veramente un gentleman, anche disciplinato soprattutto quando era innamorato”. L’attenzione è poi passata ad un’altra storia d’amore del passato, quella con il principe Alberto Di Monaco. “Lui ha proprio questo carattere molto fanciullesco. Sa coniugare bene il suo essere fanciullesco dentro a questo ruolo istituzionale. Adesso è molto impegnato, quando l’ho conosciuto io era molto più libero perchè era ambasciatore. Lui è anche un po’ libertino, ovviamente non adesso che è sposato e ha due bambini bellissimi; ma all’epoca gli piaceva molto divertirsi, era attratto dal ballo, dal canto…”.

Simona Tagli a La Volta Buona: “Mia figlia Giorgia è il regalo più bello della mia vita…”

Sempre sul tema sentimentale e sul paragone tra i suoi ex, Antonio Zequila e Alberto Di Monaco, Simona Tagli ha spiegato: “Chi più bravo tra loro come amatore? Direi il principe, veramente un ‘principe azzurro’. Mi è dispiaciuto che sia finita, sognavo di diventare principessa… Ma posso vantare una grande amicizia”. L’attenzione è poi passata al vero amore della sua figlia, sua figlia Giorgia: “Lei è il regalo più bello della mia vita, l’ho avuta da grande quando avevo già consolidato il mio sogno di realizzarmi nel mondo dello spettacolo. Ai tempi per me non era facile avere bambini, ero alla terza gravidanza; poi grazie ad un luminare, un grande medico, siamo riusciti a capire qual era il problema e alla fine dopo tanti sacrifici sono riuscita ad avere mia figlia”.

Simona Tagli, sempre a La Volta Buona, ha poi spiegato il difficile percorso di vita alle prese con la separazione dal suo ex marito poco dopo la nascita di sua figlia Giorgia. “La separazione dopo la nascita di mia figlia è stata come un lutto, è qualcosa da elaborare; ho iniziato a vestire sempre di nero. Per me la famiglia, consacrata dal matrimonio, è la cosa più importante, ma purtroppo a me è andata male…”.