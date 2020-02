Antonio Zequila continua a ricevere la visita delle sue donne nella casa del Grande Fratello Vip 2020 forse questa sera toccherà alla più “recente” delle sue fiamme? Secondo il settimanale Novella 2000 sembra che i due abbiano avuto una liason prima di entrare nella casa e che la donna di cui spesso parla Zequila lasciando intendere di aver lasciato qualcosa di sospeso fuori dalla porta rossa possa essere proprio l’ex di Alex Belli. Un intricato garbuglio amoroso che potrebbe sbarcare proprio su Canale5 questa sera durante la messa in onda della nuova puntata del reality di Canale5. Dopo Eva Robin’s e Lory Del Santo, che sia la volta di Mila Suarez pronta a confermare il suo interesse amoroso per Antonio Zequila e il loro presunto flirt rimasto in sospeso con l’ingresso di quest’ultimo al Grande Fratello Vip 2020? Cliccate qui per vedere le foto pubblicate da Novella 2000

ANTONIO ZEQUILA E MILA SUAREZ, FLIRT PRIMA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Le foto sono relative al periodo antecedente all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip da parte di Zequila e mostrano lui e la bella modella marocchina alle prese con una cena e poi con un dopo cena tra fiori, baci e abbracci. Inutile dire che in molti vedono nelle foto un vero e proprio servizio posato pensato solo a mettere in moto il gossip prima e dopo il reality con l’arrivo di Mila Suarez magari proprio in studio per un confronto o un saluto con l’attore, sarà proprio questa sera che il fascino del “professore”, come lo chiamano gli abitanti della Casa, si arricchirà di questa nuova perla? I paparazzi li hanno immortalati insieme e Novella 2000 sul suo sito scrive: “Ma ogni dubbio lo fugano gli scatti successivi, che li immortalano all’uscita del locale, mentre raggiungono l’auto di lui. Prima di salire, Antonio si avvicina a Mila e la situazione si riscalda. Gli sguardi s’incrociano, le labbra si sfiorano. Poco dopo, seduti su una fiammante auto sportiva e credendo di non essere visti, arriva il bacio”. Fatto sta che la storia si ferma a queste foto, almeno per quello che sappiamo, ci sarà un seguito dopo il Grande Fratello Vip 2020?

