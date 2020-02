Antonio Zequila e Eva Robin’s/ La mamma: “Ha trovato una sorpresa, dopo aver…”

Eva Robin’s torna a parlare di Antonio Zequila a Live Non è la D’Urso. Il noto personaggio televisivo è nella casa del Grande Fratello Vip e ha parlato molto delle sue conquiste. Tra le ragazze alle quali sta facendo il filo c’è sicuramente Clizia Incorvaia. Intanto Eva sottolinea: “L’autore è Roberto Granata un grandissimo fotografo con cui ho iniziato la carriera. Mi presentò una sera ad Antonio Zequila una sera in teatro”. Dal settimanale King Barbara D’Urso ha portato in studio una busta choc al cui interno troviamo delle foto che vedono proprio Eva Robin’s con Antonio Zequila. Cosa c’è stato tra loro due, Eva specifica: “Una colluttazione, è stato tanto tempo fa. Cosa volete sapere? Lui è un principe, molto galante. Mi ha corteggiato e una sera si è arrabbiato di una cosa e ho pensato di interessargli. Il giorno dopo ci siamo visti e siamo finiti in via del Babbuino dove avevo un appartamentino sotto il tavolo. A un certo punto pur di non mostrargli “pippo” sono scappata sotto il tavolo. Lui lo sapeva, ma avevo un po’ di pudore“. Eva racconta di un passato non proprio recente, ma che ricorda alla perfezione anche se non specifica come il tutto tra di loro sia finito.

Ovviamente Barbara D’Urso specifica un messaggio importante: “Non c’è nulla di male ad avere una relazione con una trans, bellissima come lei per giunta”. Eva aggiunge: “C’è stato uno strofinamento. Perché non parla di me? Ora glielo ricordiamo. Di certo ora gli tornerà in mente“. La madre in collegamento specifica: “Antonio Zequila ha visto una bellissima donna e poi ha avuto una sorpresa. Ha fatto bene, molto bene”. La donna si prende i complimenti dello studio che dimostra davvero grandissima apertura mentale nonostante l’età: “Se si fidanza con una donna o con Eva è la stessa cosa per me, siamo aperti a tutto”. Chissà come la prenderà Antonio Zequila e se una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip confermerà la cosa oppure se smentirà. Non è da escludere che ci sarà un confronto tra i due in futuro magari proprio negli studi di Barbara D’Urso. Di certo la curiosità attorno al personaggio Zequila continua ad aumentare.

