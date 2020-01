Antonio Zequila/ Insidia Clizia Incorvaia e non solo… (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila non ha impiegato molto tempo prima di ritornare ad incarnare le vesti del playboy. Dopo essere stato fra gli ultimi ad entrare al Grande Fratello Vip 4, ha subito colto la palla al balzo ed ha baciato Clizia Incorvaia con più passione del previsto. Non si tratta di un incontro fra labbra nato dall’attrazione, ma dovuto ad un gioco cinematografico che ha messo alla regia Fabio Testi. Tanto è bastato perchè Zequila e Clizia riscaldassero l’aria della Casa rendendola più che bollente. “Ci ha messo la lingua, ci ha messo”, ha detto subito la modella per via della spinta emotiva con cui Antonio si è accostato a questo particolare gioco. Il concorrente infatti non si sarebbe fermato al bacio cinematografico, ma è andato piuttosto oltre. Imprevedibile? Macchè, la stessa scena poco prima era avvenuta fra Mister Underware e Paola Di Benedetto. L’unica cosa che ci si può chiedere a questo punto è chi sarà la prossima ‘vittima’ di Zequila. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila.

Antonio Zequila nella Casa del Grande Fratello Vip arriva il vero playboy

Potrebbe essere già nata la prima coppia al Grande Fratello Vip 4: Antonio Zequila si sta avvicinando in modo pericoloso a Clizia Incorvaia. Dopo il bacio nato per gioco, i due hanno avuto modo di stare sempre più vicini. Per Zequila è chiaro l’intento: conquistare il cuore dell’ex moglie di Francesco Sarcina. In un momento ludico, ha scoperto però che la Incorvaia è più che circondata da nati del segno dello Scorpione e che forse ne avrebbe addirittura già abbastanza. I genitori sono di quel segno e pensa che sia un po’ troppo per i suoi gusti. Nonostante la parentesi divertente, sembra che la Incorvaia stia trovando in Antonio anche un buon ascoltatore. Durante una delle ultime sere, la modella gli ha parlato a lungo di come è finita la sua storia con Sarcina. “Togliere il discorso dell’ideale dell’amore eterno a mia figlia […] mi fa sentire un po’ in colpa”, ha confessato lei, svelando di aver dovuto metabolizzare il colpo della separazione prima di poter voltare pagina. “Sono stata io a mandare la lettera di separazione a settembre del 2018”, ha rivelato ancora la modella, aggiungendo anche che la crisi fra lei e l’ex marito era presente fin dagli anni precedenti. “E quindi eravate sotto lo stesso tempo solo per la bambina?”, ha indagato invece Zequila: per Clizia i problemi riguardavano altro. “Lui faceva quello passionale, quello innamorato”, spiega ancora lei, ipotizzando che alla fine forse fra loro ci fosse solo un rapporto di tipo fisico. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Clizia Incorvaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA