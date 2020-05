Antonio Zequila “meglio di Rocco Siffredi”/ “Le mie misure intime fanno parlare…”

Pubblicità

Antonio Zequila senza freni. L’attore, che ha fatto tanto parlare di se nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip, ha fatto delle rivelazioni molto piccanti nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale CHI. “Già agli inizi della mia carriera, quando recitavo nella pièce teatrale Storie di ordinaria follia, di Charles Bukowski, ricordo che la critica faceva a gara per recensirmi” ha raccontato Zequila. Per poi aggiungere: “Tanti per studiarmi, molti per vedermi nudo in scena. – così la rivelazione hot dell’attore – Le mie misure intime, circa 23 cm, hanno sempre fatto parlare. Anche la famosa pornostar Milly D’Abbraccio, con la quale ho avuto una lunga e intensa storia d’amore, in una recente intervista ha dichiarato ‘Zequila è meglio di Rocco Siffredi‘”.

Antonio Zequila “Mi hanno associato al mondo dei gigolò, stronz*te!”

Antonio Zequila, nel corso dell’intervista, ha inoltre raccontato che “all’apice del successo ho sperperato 200mila euro in automobili. Sono rimasto col sedere a terra poco dopo, per non aver saputo amministrare le mie finanze al meglio”. Tornando però all’aspetto più piccante dell’intervista, l’attore ed ex gieffino ha raccontato che: “Qualcuno, negli anni, si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Stronz*te. L’ho fatto per fiction, mai nella realtà.” E ha inoltre ammesso “In Centrovetrine gestivo un’attività dove affittavo, per notti di passione, aitanti giovanotti a donne sole e annoiate della Torino bene. Stop. Il resto sono solo calunnie”, ha sottolineato il noto attore, chiudendo la questione in modo definitivo.



