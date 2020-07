Antonio Zequila “Nudista a Formentera”/ “Con me Naomi Campbell e…”

Antonio Zequila torna a farci sorridere con i suoi racconti di una vita passata sempre sotto i riflettori se non per i flash dei fotografi, almeno per la sua vita privata. Intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, l’attore ci ha regalato nuove chicche e non solo che riguardano l’attualità. Come sempre, ha giocato e scherzato sulla sua passione per le donne rivelando di trovarsi a Sorrento e di aver “pescato” proprio ieri una bella sirena mora che poi “ha riportato all’acquario”. Anche in questo caso l’attore non fa i nomi delle sue accompagnatrici e non svela i dettagli della loro giornata insieme, ma alla fine quello che ha stuzzicato l’attenzione di tutti e, soprattutto, dei suoi fan all’ascolto, è il racconto di quando, quasi trent’anni fa, si dava alla vita da nudista.

ANTONIO ZEQUILA NUDO A FORMENTERA, NAOMI CAMPBELL E LE ALTRE TOP MODEL…

Antonio Zequila ama la libertà e per questo fa le vacanze a Formentera andando alla ricerca delle famose spiagge da nudista dopo, fino a qualche tempo fa, ha portato la sua fidanzata. Il vero colpo di scena arriva quando, parlando del passato e dei mitici anni ’90 quando ancora non era famosa come oggi, ha condiviso le sue giornate con Naomi Campbell e un gruppo nutrito di top model: “Io stavo nudo, loro in costume, diciamo le cose con precisione… siamo scesi dalla barca sulla spiaggia e loro erano ancora in costume mentre io.. ero il capitano!”. Le risate non mancano, neanche da parte sua, ma ai fan non rimane che immaginarlo giovane, bello, nudo in giro con le top model che in quegli anni calcavano le più importanti passerelle. Un sogno..no?



