Antonio Zequila pazzo di Maria Elena Boschi/ “È la donna che vorrei sposare!”

Pubblicità

Antonio Zequila torna a colpire. L’attore, noto anche per i suoi molteplici flirt e amori, stavolta ha deciso di svelare la donna per la quale farebbe follie e metterebbe la testa e il cuore a posto. Chi è? Un’insospettabile Maria Elena Boschi. Lo ha ammesso nel corso della trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella. “Ti voglio dare uno scoop in diretta – ha esordito – Io ho una passione e predilezione per Maria Elena Boschi!” Un’ammissione che ha sorpreso tutti e che è stata seguita poi da ulteriori chiarimenti dell’attore. “La mia donna ideale qualora dovessi sposarmi è Maria Elena Boschi. – ha confessato l’ex gieffino, per poi spiegarne le motivazioni – Rappresenta il mio ideale di donna, la vedo giusta, dolce, che non ha ancora espresso il suo potenziale di sensualità.”

Pubblicità

Antonio Zequila pronto a sposare Maria Elena Boschi: “È la mia donna ideale!”

Maria Elena Boschi rappresenta dunque la donna ideale di Antonio Zequila che sarebbe disposto anche a sposarla. Eppure solo pochi giorni fa l’ex gieffino ha parlato di una nuova frequentazione iniziata con un’affascinante donna che conosce da tempo ma con la quale non ha mai avuto la possibilità di approfondire. Gli abbiamo allora chiesto, viste le nuove dichiarazioni fatte in Radio, che fine avesse fatto questa misteriosa donna: “È partita!” ha ammesso Zequila, facendoci dunque comprendere che la frequentazione sia giunta già a conclusione. D’altronde ora nei suoi pensieri c’è solo lei: Maria Elena Boschi!



© RIPRODUZIONE RISERVATA