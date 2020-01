Antonio Zequila piange per suo padre/ “È morto da poco, ha smesso di soffrire”

Scoppia in lacrime Antonio Zequila durante la diretta del Grande Fratello Vip. Tutto accade quando Ivan Gonzalez, che con lui ha un ottimo rapporto, parla del mancato rapporto con suo padre. Zequila non riesce a trattenere le lacrime e Alfonso Signorini lo nota in studio, chiedendogli poi il perché di questa commozione. “Ivan mi diceva che io per lui sono come un padre, io l’ho perso da poco papà, – esordisce il concorrente, che poi entra nei dettagli – quindi ho fatto il Natale più brutto della mia vita senza mio padre perché ultimamente, come vedi, sono divertente, ilare, mi prendo in giro, però io per due anni ho fatto l’infermiere di mio padre e molti non lo fanno.”

Antonio Zequila ricorda suo padre al Grande Fratello Vip

Antonio Zequila non riesce a trattenere le lacrime e il momento al Grande Fratello Vip è davvero toccante. “Io tutti i giorni prendevo mio padre dalla sedia, lo mettevo dal letto sulla sedia perché mio padre era allettato. – racconta con difficoltà Zequila, che così conclude – Quando è morto mio padre per me è stato un sollievo per lui. Finalmente ha finito di soffrire, gli ultimi giorni aveva il pannolone, è un po’ umiliante per un uomo come lui. Oggi ho una foto con me e rimane sempre il mio migliore amico!”

