Antonio Zequila/ Polemica prima del GF Vip: “Gli altri? Fregatevene! Credete in voi”

Manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’8 gennaio Alfonso Signorini apre le danze di un’edizione tutta rinnovata e con grandi protagonisti. Tra questi anche Antonio Zequila, attore e opinionista che in passato ha già fatto parlare di sè per la partecipazione a reality e per liti rimaste nella storia della televisione. Zequila, come altri concorrenti già annunciati, si gode queste vacanze natalizie ma si prepara al contempo alla sempre più vicina reclusione nella Casa più spiata d’Italia. Intanto, però, lancia su Instagram dei messaggi che appaiono un po’ polemici. In particolare nel suo ultimo post scrive: “Fregatevene…dei commenti altrui…credete sempre e solo in voi stessi…per aspera ad astra…..yes”. E in quello precedente “Sorridete sempre alla vita ..e lei vi ricambiera’…verba volant scripta manent….volere è potere…yes”.

Antonio Zequila si prepara al Grande Fratello Vip 2020, ma sul web…

Che si tratti solo di semplici consigli per i suoi follower o dietro c’è qualcosa di più? C’è da dire che Antonio Zequila ha deciso di disattivare i commenti da parte dei suoi follower: forse in seguito ad una serie di critiche ricevute? Ipotesi a parte, ciò che è certo è che l’attore ci regalerà grandi emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Anche perché ad accompagnarlo ci saranno concorrenti altrettanto interessanti. Al momento quelli ufficializzati, oltre a Zequila, sono: Clizia Incorvaia, Pago, Adriana Volpe, Rita Rusic, Antonella Elia e Michele Cucuzza.





