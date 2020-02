Antonio Zequila/ Sara Soldati: dai massaggi al lato b alla confessione ‘choc’ (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila ha ritrovato nuova vita al Grande Fratello Vip 4 e il merito è delle tre new entry. Anzi, di una in particolare. Asia Valente infatti non ha esitato a mettere in mostra tutto il proprio fascino per poter sedurre l’attore, subito sull’attenti di fronte alla sensuale biondina. “Sono veramente felice del nuovo ingresso“, ha detto per accogliere le tre ragazze, “avete portato una ventata di gioventù, simpatia e freschezza che mancava”. Asia invece è passata subito all’azione: ha chiesto ad Antonio si spalmarle la crema sul lato B, ma solo dopo aver ricevuto il rifiuto di Aristide Malnati. L’attore però ha deciso poi di concentrarsi su Sara Soldati e si è raccontato a tutto tondo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. “Ero molto arrabbiato, non me la sentivo di sposarmi”, ha parlato delle sue relazioni passate, “Peccato perchè non mi sono comportato bene con lei, perchè ci siamo amati e le avevo promesso di sposarla e non ho mantenuto… là mi sono comportato molto male“. Il discorso poi è andato alla sua ex Marina, “la storia più importante e lunga della mia vita“. Dopo aver parlato anche della malattia e della scomparsa del padre, Zequila ha concluso svelando il suo desiderio per il futuro: “Mi piacerebbe rinnamorarmi”. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Sara Soldati.

Antonio Zequila, Grande Fratello Vip: Sara Soldati partner ideale

Antonio Zequila sembra aver trovato una partner ideale al Grande Fratello Vip 4: Sara Soldati. I due hanno parlato a lungo durante i primi giorni in cui la ragazza è entrata nella Casa. Tanto che Paolo Ciavarro si è chiesto durante le loro confidenze notturne, come mai Zequila parlasse da ore e ore con la nuova arrivata. La convivenza forzata fra Antonio e Sara, grazie al tutone verde, avrebbe dovuto quindi suggellare il loro flirt in erba, ma le cose sono andate diversamente. Zequila infatti ci è rimasto male quando la ragazza ha rifiutato il suo invito a ballare, mentre cantava una canzone tutta sua. "Quando mi hanno detto che ci provavo con te da due giorni potevi rispondere che sono un gentiluomo e non un provolone", ha aggiunto poi. Sara ha cercato di minimizzare tutto, ma le sue parole hanno fatto innervosire ancora di più l'attore: "Ma sì, quello era un gioco. Lo so che c'hai provato con tutte le ragazze della casa". Improvvisamente serio, Mister Underwear ha voluto subito sapere chi le avesse detto una cosa simile e non ottenendo risposta, ha chiesto a Clizia Incorvaia di confermare quest'accusa. "Io ho scritto una lettera a Clizia e una a te, ma se vuoi strappala", ha concluso, "se ti senti così ferita nell'onore… Non ci ho mai provato con te, sei una bella ragazza, è normale che ti ammiro, ma non mettiamo in giro frasi di questo tipo, io sono Antonio Zequila, non scherziamo!".

