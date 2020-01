Antonio Zequila, scoop shock della sorella/ A Pomeriggio 5 novità su Valeria Marini?

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Grande Fratello Vip, soprattutto visti gli argomenti affrontati ieri sera nel corso della diretta. In studio, Barbara D’Urso ospita anche la sorella di Antonio Zequila che pare sia pronta a svelare un vero e proprio “scoop shock”, come la conduttrice annuncia all’inizio della nuova puntata dello show di Canale 5. È molto probabile che si tratti di qualcosa che riguarda il rapporto tra Antonio Zequila e Valeria Marini, del quale si è a lungo parlato nella diretta del Grande Fratello Vip in onda ieri. La donna potrebbe infatti confermare le dichiarazioni già fatte dal fratello e aggiungere dettagli tali da rendere il tutto ancora più credibile a chi trova dubbi a riguardo.

Antonio Zequila e Valeria Marini insieme? Parla la sorella dell’attore

Cosa c’è stato dunque tra Antonio Zequila e Valeria Marini? Ulteriori aggiornamenti arriveranno a breve a Pomeriggio 5, dove la sorella dell’attore spiegherà come sono andate le cose tra i due anni fa. D’altronde, ricordiamo infatti che Zequila ieri ha raccontato di come lui e Valeria si sono conosciuti quando la Marini era ancora all’inizio della sua carriera ed è proprio lì che hanno avuto un flirt. La showgirl ha però negato tutto, confermando solo la parte della conoscenza e dichiarando invece che Antonio l’avrebbe corteggiata ma senza ottenere da lei nulla. Due versioni, dunque, abbastanza diverse che potrebbero trovare chiarimenti proprio oggi, a Pomeriggio 5, con le rivelazioni della sorella di Antonio Zequila.

