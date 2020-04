Antonio Zequila shock: “Adriana Volpe e Denver sono innamorati”/ Lo posso confermare!

Adriana Volpe e Andrea Denver, solo amici o qualcosa di più? Il gossip continua, alimentato nelle ultime ore anche dalle dichiarazioni di chi ha vissuto con loro nella Casa del Grande Fratello Vip. È il caso di Antonio Zequila, che lancia una vera e propria bomba. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attore ed ex gieffino ammette che Andrea e Adriana proverebbero davvero dei forti sentimenti l’uno per l’altra. “Secondo me Adriana Volpe e Andrea Denver si sono innamorati reciprocamente e te lo posso anche confermare, – ammette Zequila, che poi motiva la sua affermazione – c’era molta complicità. Lui è uno spione, ha montato lui tutto il caso con Adriana, io gli ho semplicemente detto che è una bella donna e che da giovane lo era ancora di più. Lui l’ha raccontato a lei ed è nato il caso”.

Adriana Volpe e Andrea Denver, il gossip continua!

Parole forti quelle di Antonio Zequila che accendono ulteriormente il gossip su Adriana Volpe e Andrea Denver. La conduttrice, proprio nelle ultime ore, ha voluto fare dei chiarimenti nel corso di una chiacchierata con Giulia Salemi. E su Andrea Denver ha detto: “Se questa tavola avesse avuto le ruote sarebbe un carretto. Se se se se se! Se io avessi avuto 25 anni in meno, sono una babbiona rispetto a lui! – e ancora ha ammesso – Quello però che ho apprezzato tantissimo e che mi ha fatto sentire una persona speciale è stato sentire un ragazzo così giovane, per bene e garbato, dirmi ‘sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e se avessi avuto 25 anni in meno io avrei fatto follie per te”.



