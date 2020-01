Antonio Zequila squalificato?/ Ecco cosa ha detto a Carlotta Maggiorana (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila finisce ancora una volta al centro delle polemiche. Questa sera ci sarà la quarta puntata del Grande Fratello Vip e, tra i possibili concorrenti che riceveranno una sorpresa, potrebbe esserci pure lui, oppure no… Nel frattempo, secondo quanto confessato da Roger Garth durante l’appuntamento di Pomeriggio 5 andato in onda ieri, il latin lover degli anni ’90 si sarebbe lasciato scappare delle frasi particolarmente violente nei riguardi dell’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. Già qualche giorno fa, Er Mutanda era finito al centro delle polemiche per via di una presunta bestemmia. La sentenza però, è arrivata direttamente dalla produzione: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”.

Antonio Zequila squalificato?

Nelle ultime ore, però, il mondo dei social ha nuovamente chiesto la sua eliminazione per via di alcune esternazioni discutibili nei confronti di Carlotta Maggiorana. L’accaduto è stato denunciato da Roger Garth che, intervenuto a Pomeriggio 5 per esprimere la sua opinione sul caso di Salvo Veneziano, ha incolpato Antonio Zequila di essersi comportato in maniera anche più grave rispetto al concorrente del GF appena espulso dalla Casa per le agghiaccianti frasi sessiste contro Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. “Gli italiani, sappiamo benissimo, amano mettere alla gogna. Ho sentito Salvo questa notte, tramite Instagram, ma vorrei sorvolare sull’argomento e far notare che non è stato l’unico – ha puntualizzato l’opinionista di Canale 5 – .Se questo vale per Salvo, il signor Antonio Zequila (e ho pubblicato il video sul mio Instagram), ha detto all’ex Miss Italia: ‘Ti do un cazzotto e ti uccido’, in napoletano. Questo non è grave allo stesso modo? Ci vuole equità”. “Io ora non so se sia vero, ma se lo fosse, questi sono gravemente fuori di testa”, si legge su Twitter, “Antonio Zequila merita la squalifica per le frasi gravi e irripetibili rivolte a Carlotta Maggiorana”, scrivono ancora gli internauti.

