Pupo VS Antonio Zequila/ “Chiedo al GF che venga squalificato!”

La terza puntata del Grande Fratello Vip 4 regala un altro colpo di scena. Durante la diretta, infatti, è andato in onda un vero e proprio scontro a distanza tra Pupo e Antonio Zequila. Il cantante di “Gelato al cioccolato” ha voluto chiarire la cosa dopo aver ascoltato le parole che “er mutanda” ha detto su di lui durante una colazione nella casa. Una mattina, infatti, Zequila durante una colazione con Aristide Malnati ha commentato la seconda puntata quando Pupo, parlando di lui, ha utilizzato l’appellativo “er mutanda”. “Parla lui…Pupo è un ca**o e mezzo e parla della mutanda. E pure Wanda Nara…parla lei delle mutande…ha detto “el mutandero”, va beh almeno lei è stata più carina” dice Zequila. A distanza di pochi giorni Pupo vuole giustamente difendersi e lo fa durante la terza puntata.

Pupo contro Antonio Zequila: “chiedo al GF che venga squalificato”

Prima dello scontro tra Pupo e Antonio Zequila viene mandato un filmato in cui si vede l’attore dire: “Pupo mi fa morire, la prima sera mi ha chiamato Mutanda, un termine che non mi piace, non mi appartiene”. Dallo studio il cantante prende la parola per rispondere: “Ciao Antonio, allora senti io ti ho chiamato ‘er mutanda’ perchè sei conosciuto con questo pseudonimo”. Pupo poi a sorpresa fa una richiesta al Grande Fratello Vip 4: “chiedo al GF che venga squalificato”. Naturalmente si tratta di uno scherzo, ma poi il cantante prosegue dicendo: “ti do un consiglio e te lo dico con affetto avresti dovuto sfruttare questa cosa dell’underwear” facendo nuovamente riferimento al nomignolo affibbiatogli da Elena Santarelli durante una vecchia Isola dei Famosi. Allora Zequila risponde: “l’ho fatto, ma poi è saltato il contratto per quella famosa litigata”. Sul finale poi il lieto fine di uno scontro “non scontro” tra i due. “Ho tanto affetto nei tuoi riguardi, ho un foto fatta con tuo padre, la mia era solo una battuta simpatica” dice Zequila con Pupo che replica: “divertiti Antonio”. L’ultima parola spetta a Alfonso Signorini: “potreste fare una bella sit com”.

