ANZIANA TROVATA MORTA IN UNA CASCINA/ Milano, polsi legato e volto tumefatto

Un’anziana donna di 90 anni è stata trovata morta in una cascina alle porte di Milano. La donna, Carla Quattri Bossi il suo nome, è stata rinvenuta al “Podere Ronchetto”, di proprietà del figlio. Il suo decesso sembra essere riconducibile ad un fatto violento: lo suggerisce lo stato del cadavere al momento del ritrovamento. La donna, come riportato da TgCom24, riportava infatti i tipici segni di un’aggressione: in particolare aveva il volto tumefatto. Per questo motivo la polizia, intervenuta sul posto dopo essere stata allertata, sospetta che la causa della morte sia un omicidio e non un evento naturale. Ad avvisare le forze dell’ordine è stata la telefonata di un uomo che in quel momento si trovava nell’area camper della struttura: questi aveva avvertito le urla di una donna provenire da uno degli appartamenti della cascina.

ANZIANA TROVATA MORTA IN CASA

Con ogni probabilità le grida sentite dal testimone “uditivo” che ha poi allertato la polizia intervenuta sul posto non erano quelle di Carla Quattri Bossi, la 90enne trovata morta nella cascina “Podere Ronchetto”, bensì quelle della segretaria, la figlia della vittima, che aveva trovato il cadavere della vittima. Tra le informazioni riportate da TgCom24 vi è quella relativa al luogo del ritrovamento: la struttura, infatti, proprio in questo periodo stava subendo dei lavori di ristrutturazione per essere trasformata da cascina in agriturismo. Di grande valore investigativo per indirizzare gli inquirenti sulla pista dell’omicidio la scoperta che la donna aveva i polsi legati. Sulla sua testa, inoltre, era stato poggiato un telo, forse la federa di un cuscino, probabilmente per nascondere i segni dell’aggressione.

