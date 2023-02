Anziano rinchiuso in container a Piacenza/ Figlia: “Suocera lo prendeva a bastonate”

A Mattino5 si torna a parlare del caso dell’anziano di 73 anni che è stato rinchiuso in una sorta di container in provincia di Piacenza. Per il gesto sono in carcere la moglie e il figlio della stessa donna, mentre la suocera risulta essere per ora solo indagata. Il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci ha mandato in onda le immagini dal letto di ospedale del povero 73enne, filmato ripreso con lo smartphone dalla figlia Tamara: “Mi picchiavano sempre – racconta il pover uomo riferendosi al trattamento ricevuto – adesso sto bene qui, è il paradiso”. Raffaello Tonon, in studio a Mattino 5, commenta: “Un uomo che è in ospedale e dice che è in paradiso…”.

Come dargli torto, ma evidentemente la situazione vissuta era davvero indicibile, soprattutto per una persona affetta da problemi psichici come appunto il 73enne anziano della provincia di Piacenza. Mattino5 ha intervistato anche la figlia della vittima, che ha raccontato della chiamata da parte della polizia che l’avvisava appunto di quanto fosse accaduto: “Lui era al pronto soccorso, io sono andata prima dalla polizia, e mi hanno fatto vedere le foto del bunker, fatto di lamiera, un piccolo container”.

ANZIANO SEGREGATO A PIACENZA: “NON ERA ARREDATO IL CONTAINER”

Quindi ha descritto cosa ha visto: “C’era un letto, un gabinetto, delle ciotole che sembravano quelle del cane, c’era una brandina, la rete del letto con una copertina e un materasso, altre foto con un piccolo gabinetto, il cibo per terra o appoggiato ad uno sgabellino, tutto così. C’era anche la foto della stufetta per riscaldarsi in bagno”.

“C’erano anche le ciotole – ha aggiunto – era arredato questo container, si benissimo, assolutamente non era arredato di niente”. Sull’incontro con il padre: “Io ho visto dei lividi sulla coscia sinistra e poi gli fa male la spalla sinistra sempre, mi ha detto che c’era la suocera, ha specificato lei non la moglie o il figliastro, che lo picchiava e gli dava bastonate in testa. Quando ci siamo rivisti – ha concluso – mi ha detto ‘meno male che Tamara ti ho trovato, ti stavo cercando’, lui voleva ritornare da me”.

