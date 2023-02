Anziano segregato a Piacenza/ La moglie: “Volevamo solo proteggerlo, era ‘pazzo’”

A Mattino 5 il caso dell’anziano di 73 anni segregato a Piacenza e per cui è stato arrestato il figlio della moglie, oltre che la stessa donna, mentre la suocera resta indagata. Il programma di Canale 5 ha intervistatio proprio la 59enne compagna dell’anziano, che ha rimandato ogni accusa al mittente: “E’ sempre stato con noi, era chiuso solo quel giorno mai chiuso altre volte mentre gli altri giorni era aperto poteva entrare in casa, è sempre stato in casa, mangiava dentro con noi. Lui andava anche in strada e diceva alle persone che lo picchiavamo, diceva di tutto, non era a posto con la testa, mai picchiato. Mi sento molto male per mio figlio, non lo meritava”.

Un’ora dopo l’intervista la donna è stata arrestata con le accuse di sequestro e maltrattamenti: “L’anziano – le parole dell’inviato di Mattino 5, Emanuele Canta – è stato rinvenuto in un container in lamiera, un locale angusto senza lavandino con delle ciotole in metallo. La spiegazione era che visto che andava in escandescenza abbiamo voluto evitare che rompesse i piatti. Una versione che secondo la Procura non regge. Si parla di almeno un paio di mesi, prima del periodo natalizio. Quest’uomo restava lì anche la notte con una stufetta, in pieno inverno, una situazione molto delicata. I vicini sono stati determinanti e in particolare una donna che ha sentito dei colpi ed ha chiamato la polizia che ha liberato l’anziano”.

ANZIANO SEGREGATO IN CASA A PIACENZA: IL COMMENTO DELLA CRIMINOLOGA CARLINI

Resta a piede libero la suocera di 78 anni che aveva da poco subito un’operazione, mentre sono in carcere la moglie dell’anziano e il figlio: “Per il figlio – ha aggiunto Emanuele Canta sempre soffermandosi sulla vicenda dell’anziano segregato a Piacenza – è stata confermata la galera e ci si attendeva la stessa decisione per la madre che è arrivata poco dopo”.

La criminologa Margherita Carlini è intervenuta sulla vicenda, spiegando: “Sicuramente c’è una cattiveria di fondo ma credo ci sia un fine utilitaristico che penso sia quello della pensione. La signora si contraddice quando dice che volevano riparare l’anziano visto che le condizioni cliniche di questo signore lo rendevano impossibilitato a spostarsi”.

