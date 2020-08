Aouar alla Juventus, è fatta?/ Momblano sicuro: “Firma col Lione? Manca…”

Houssem Aouar potrebbe diventare un calciatore della Juventus, per qualcuno l’affare col Lione sarebbe addirittura già fatto. A svelarlo è Luca Momblano che a JB Live ha specificato: “Mi risulta che il calciatore sia stato già preso. La Juventus chiuderà col Lione più tardi, ma è strablindato. Questo è quello che si dice dalle parti della Continassa. Devono fare prima qualche cessione per ufficializzarlo, la dirigenza dovrà piazzare gli esuberi“. Il primo a partire è stato Blaise Matuidi, in rampa di lancio ora ci sono Sami Khedira, Aaron Ramsey, Mattia Perin, Gonzalo Higuain e Douglas Costa. Rimangono in bilico Daniele Rugani e Federico Bernardeschi.

Aouar alla Juventus? Chi è il centrocampista del Lione?

Aouar sembra vicinissimo alla Juventus, andiamo a scoprire qualcosa di più su questo straordinario calciatore. Nato a Lione il 30 giugno del 1998 è un centrocampista che può giocare in diverse posizioni in mezzo al campo: da mediano a regista passando per mezzala soprattutto sinistra. Rapido e dotato di una buona visione di gioco è nato da una famiglia algerina ma è comunitario essendo nato in Francia. Tanto che ha fatto tutta la trafila delle nazionali transalpine arrivando fino all’Under 21 senza riuscire a debuttare ancora con la nazionale maggiore. Nella stagione finita da poco si è messo particolarmente in mostra proprio contro la Juventus che il Lione ha eliminato agli ottavi di finale in Champions League.

