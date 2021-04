Apparizioni della Madonna: da Lourdes a Medjugorje/ Quali accadono ancora oggi?

APPARIZIONI DELLA MADONNA, QUALI ACCADONO ANCORA OGGI? IL CASO DI MEDJUGORJE

Sono diverse le apparizioni mariane, cioè riferite alla Vergine Maria, che si sono verificate e continuano a verificarsi ancora oggi. Questo è il caso di Medjugorje, dove un gruppo di persone riferisce di avere visioni della Madonna dal 24 giugno 1981 e per questo vengono considerati veggenti. Quel giorno apparve a Ivanka Ivankovic e Mirjana Dragicevic, poco dopo pure a Vicka Ivankovic. Il giorno dopo l’apparizione avvenne anche alla presenza di Jakov Colo e Ivan Dragicevic. La notizia delle apparizioni cominciò a diffondersi, a metà luglio pure all’estero, acquisendo rilevanza internazionale. Cominciarono così i primi pellegrinaggi. Da allora Medjugorje è visitata da un numero crescente di visitatori e pellegrini. Papa Francesco ha espresso più volte giudizi fortemente critici sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje, seppur in modo implicito, ma nel maggio 2019 decise di autorizzare i pellegrinaggi organizzati da diocesi e parrocchie.

Nel mese di febbraio dell’anno scorso la Commissione Internazionale in merito alle apparizioni della Madonna a Medjugorje confermò la veridicità delle prime sette apparizioni, che però vengono segnalate ancora oggi.

NON SOLO MEDJUGORJE: LE ALTRE APPARIZIONI

Ma quello della Madonna di Medjugorje è solo uno dei tanti casi di apparizioni. Altrettanto conosciuta è Fatima, dove si sono verificate tra le apparizioni mariani recenti riconosciute dalla Chiesa cattolica. Il 13 maggio 1917 le pastorelle Lucia dos Santos e Jacinta Marto col pastorello Francisco Marto riferirono di aver visto scendere una nube e apparire poi la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario. Le apparizioni continuarono per un po’ di tempo ed erano accompagnate da rivelazioni di eventi futuri. Nel 1930 la Chiesa cattolica dichiarò le apparizioni degne di fede, autorizzando il culto della Madonna di Fatima.

Ma sono tante le apparizioni segnalate anche di recente, come quella della Beata Vergine Maria a il Cairo, in Egitto, nel 2009, mentre dal 2005 sarebbe apparsa a Giulio Ancona a Mazzo, frazione di Rho (Milano). Segnalazioni di apparizioni sono arrivate anche da Clearwater (Usa), a Malta, dove vescovo locale ha dichiarato che le apparizioni non sono di origine soprannaturale.

