Apple, rubati i progetti per auto a guida autonoma/ Ex ingegnere confessa

Un ex ingegnere Apple si è dichiarato colpevole del furto di “segreti commerciali” relativi al progetto di un’automobile a guida autonoma. L’ex dipendente, l’ingegnere Xiaolang Zhang, aveva lavorato al progetto tra il 2015 e il 2018. Dopo aver lasciato Apple aveva trovato impiego presso la Guangzhou Xiaopeng Motors Technology, una startup cinese di veicoli elettrici conosciuta anche con il nome XPeng. Per questo motivo, fin dal 2019 Apple si è rivolta alla Corte Federale evidenziando il pericolo che Xiaolang Zhang, assieme a un altro ex ingegnere di nome Jizhong Chen, potesse fuggire in Cina prima che fosse processato. Nella giornata di oggi è arrivata confessione dello stesso Zhang, come riporta l’Ansa.

Cure a infertilità e maternità surrogata/ Benefit aziendali (anche per gay e single)

Secondo l’accusa, Xiaolang Zhang aveva caricato sul computer portatile della moglie oltre 24 giga di “dati altamente riservati” relativi al progetto di un’automobile a guida autonoma. In più, l’uomo avrebbe anche trafugato alcuni circuiti stampati e addirittura un intero server dal laboratorio Apple. Con lui è stato accusato anche il collega Jizhong Chen, che avrebbe rubato segreti commerciali automobilistici ad Apple e anche tentato di vendere altro materiale segreto come manuali, schemi, diagrammi e fotografie.

Eutanasia in carcere/ Il "pistolero di Tarragona" muore così: "poteva fuggire"

Ex dipendente Apple rischia 10 anni per furto di segreti commerciali

Xiaolang Zhang, l’ex dipendente Apple che ha confessato di aver rubato segreti commerciali all’azienda californiana, già nel 2018 era stato arrestato presso l’aeroporto di San Francisco mentre cercava di fuggire in Cina. All’epoca dei fatti, Zhang e il collega Jizhong Chen si erano dichiarati non colpevoli, ottenendo quindi il rilascio su cauzione. I loro movimenti erano stati monitorati, perché secondo l’Assistente Procuratore Marissa Harris sarebbe stato impossibile estradare i due ingegneri una volta atterrati in Cina. Ora l’ex ingegnere Apple Xiaolang Zhang rischia 10 anni di detenzione per furto di segreti commerciali e il processo avrà luogo il 14 novembre. Per quanto riguarda Jizhong Chen, l’indagine è ancora in corso.

Kirill, niente incontro con Papa Francesco/ Assente al Congresso dei leader religiosi

L’automobile a guida autonoma della Apple, denominata ‘Project Titan’, al momento è ferma ma potrebbe vedere la luce nel 2025, come ipotizza Ansa. L’azienda di Tim Cook si sarebbe infatti rivolta a Luigi Taraborrelli, responsabile in Lamborghini del reparto di ricerca e sviluppo sui telai e sulla dinamica di guida dei nuovi modelli, per arrivare alla conclusione di questo ambizioso progetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA