Apple Watch, stop vendita in Usa/ Casa Bianca vieta importazioni per violazione brevetto

Gli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 non saranno venduti negli Stati Uniti. La Casa Bianca non ha revocato il veto sulle importazioni di questi prodotti che era già stato deciso dall’International Trade Commission in seguito ad una accusa di violazione dei brevetti. L’irregolarità riscontrata lo scorso ottobre su una funzionalità per la rilevazione di ossimetria, secondo l’ITC, di proprietà dell’azienda medica sanitaria Masimo Corp che aveva presentato denuncia già nel 2021.

Lo stop alla vendita dei dispositivi Apple era stato decretato la scorsa settimana, successivamente il colosso informatico si era appellato alla presidenza Usa, che aveva il potere di annullare il veto. Ma la decisione non è arrivata, pertanto dal 26 dicembre c’è stata la conferma ufficiale del decreto, confermato dall’ufficio esecutivo del presidente che con un comunicato ha stabilito: “Dopo attente consultazioni si ritiene definitiva la decisione dell’ITC e gli smart watch Apple restano quindi esclusi dal mercato americano“.

Apple Watch vietati negli Usa, la Casa Bianca conferma il veto sulle importazioni

C’è la conferma dalla Casa Bianca per il blocco alle vendite di alcuni nuovi modelli di Apple Watch. Una decisione che ha confermato quella della commissione commerciale ITC, che aveva rilevato le violazioni sui brevetti di alcune funzioni sanitarie dei dispositivi. In particolare quello della rilevazione dell’ossimetria basata sulla luce. Come sottolinea la CNN, non è stato accolto l’appello della Apple che chiedeva direttamente al presidente USA una revoca di questo provvedimento. Ora si annuncia una nuova battaglia legale ed in un comunicato la multinazionale ha dichiarato che i modelli di orologi incriminati saranno comunque venduti direttamente dall’azienda.

Aggiungendo che sono in corso alcune verifiche tecniche e legali per proseguire con le importazioni dei prodotti, queste potrebbero includere specifiche modifiche appositamente apportate solo per gli smart watch destinati al mercato statunitense in modo da aggirare i problemi doganali che altrimenti bloccherebbero gli arrivi della merce.











