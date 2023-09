Apple Watch 9, chassis stampato in 3D?/ Lo smartwatch prodotto con una tecnica inedita

Nella giornata di ieri, 12 settembre, giorno in cui si è tenuto il keynote di casa Apple più atteso dell’anno e durante il quale è stato presentato il nuovo iPhone, il modello numero 15 di iPhone, è stato svelato anche il nuovo Apple Watch, l’orologio intelligenti della Mela. A riguardo, stando a quanto riportato dai colleghi di Wired, gli smartwatch di Cupertino dovrebbero essere i primi dispositivi dello stesso brand californiano ad ospitare delle componenti stampate con la tecnica del 3D. Si tratterà quindi di un progetto apripista che dovrebbe prevedere un’adozione massiccia da parte della multinazionale a stelle e strisce di tale tecnologia anche su altri prodotti in commercio in futuro.

Tra l’altro ad essere stampato in 3D, secondo i rumors, dovrebbe essere uno dei componenti principali dell’Apple Watch 9, ovvero, lo chassis, quello che regge la scocca dell’orologio intelligente della Mela. Bloomberg ha spiegato che la Apple sta testando da tempo l’uso delle stampanti 3D per produrre lo chassis in acciaio inossidabile del Watch e la scelta non è casuale.

APPLE WATCH 9 E LA STAMPA IN 3D: SI RIDUCONO TEMPI E COSTI

Grazie a questo tipo di stampa, infatti, si possono ottenere dei benefici immediati nel processo di produzione visto che ad oggi si lavora una lastra metallica che va tagliata ad hoc: con la stampa in 3D si riducono notevolmente i tempi e soprattutto si ottimizzano i materiali abbattendo gli sprechi, e tutto ciò si traduce in un notevole risparmio per l’azienda.

Inoltre il nuovo chassis risulta essere più leggero e ciò permette di abbassare ulteriormente lo spessore del dispositivo che risulta essere notoriamente piuttosto tondeggiante. L’obiettivo di Apple, come detto sopra, è quello di utilizzare questa tecnica su ulteriori dispositivi, anche se al momento non è possibile lavorare il titanio (utilizzato nei modelli Ultra), nonché i componenti in alluminio di Mac e iPad: ma con il progresso quasi sicuramente verrà superato anche questo doppio scoglio. Cupertino non ha fornito alcuna indicazione in merito alla stampa 3D durante la presentazione di ieri ma ha comunque spiegato di voler essere quanto più carbon neutral nel processo di produzione dello smartwatch.

