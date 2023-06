Apple WWDC 2023: Tim Cook lancia visore RealityPro?/ Esperti Apple al lavoro da 7 anni

Apple, novità in vista del prossimo WWDC 2023? Tim Cook pronto al lancio del visore RealityPro

Secondo gli ultimi rumors, Apple sarebbe al lavoro da tempo ad un dispositivo rivoluzionario e del tutto nuovo, che potrebbe finalmente vedere la luce alla WWDC 2023, e che segnerebbe l’ingresso di Cupertino in un mercato inesplorato per l’azienda di Tim Cook. Si tratta del visore RealityPro, un nuovo dispositivo su cui gli esperti Apple sarebbero al lavoro da circa sette anni e che punterebbe a sbaragliare la concorrenza grazie ad un design leggero e sottile, più comodo e aggiornato che mai.

"Facebook non censura le fake news"/ Ex dipendente: "Sennò perde utenti e soldi"

Un visore in grado di supportare sia la realtà virtuale che la realtà aumentata, con dotazioni intuitive per passare da una modalità all’altra. Il visore, che come preannunciavamo dovrebbe chiamarsi Reality Pro, includerà una lunga serie di funzionalità e potrà connettersi a un Mac per visualizzare lo schermo, ma è progettato per funzionare in maniera autonoma e indipendente grazie ai due processori M2 integrati. Non mancherà, secondo i rumors, la connettività wi-fi e 5G.

36enne sposa fidanzato generato da IA/ “Ci amiamo, ci parliamo e a letto mi stringe”

Visore Reality Pro e non solo, le novità Apple previste alla WWDC 2023: aggiornamenti per iOS17 e annuncio di IPadOS17

Tra le tante novità di Apple previste alla WWDC 2023, gli aggiornamenti riguardanti iOS 17, il sistema operativo dell’iPhone, con nuove funzionalità, cambiamenti, correzioni di bug e innovazioni di vario tipo. All’evento l’azienda di Tim Cook dovrebbe annunciare anche iPadOS 17. Allo stato attuale, le indiscrezioni su cosa aspettarsi sono piuttosto risicate.

Di sicuro, però, i fan non rimarranno delusi. Secondo quanto riferisce Bloomberg, infatti, iPadOS 17 finalmente includerà l’app Salute: sarebbe la prima volta che Apple la rende disponibile su un dispositivo diverso dall’iconico iPhone. Ricordiamo che la WWDC 2023 inizierà ufficialmente il prossimo 5 giugno con un keynote alle ore 19 italiane. Il conto alla rovescia per gli appassionati è dunque cominciato. Non resta che attendere per le novità firmate Apple…

Elon Musk ritiene "terribile" Unità contro disinformazione/ Accuse di abuso di potere

© RIPRODUZIONE RISERVATA