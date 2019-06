APPUNTAMENTO AL PARCO/ Su Rai 1 il film con Diane Keaton (oggi, 17 giugno 2019)

Rai 1 ha scelto il film Appuntamento al parco per la sua prima serata di oggi, lunedì 17 giugno 2019. Andrà in onda dalle 21.25 e risale al 2017, con una regia di Joel Hopkins. Il genere è commedia, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati curati da Robert Festinger, conosciuto per aver scritto alcuni anni più tardi lo script di Trust, un film che vede dietro la macchina da presa David Schwimmer, rinomato per il suo ruolo di Ross nella serie tv Friends. Nel cast sono presenti invece due colossi della cinematografia mondiale. Diane Keaton interpreta la protagonista Emily Walters, mentre James Norton riveste i panni del figlio Philip. Al loro fianco troviamo Brendan Gleeson, Lesley Manville, Hugh Skinner e Simon Callow.

APPUNTAMENTO AL PARCO, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Appuntamento al parco segue la vita di Emily, una vedova americana che si è trasferita da tempo negli Hampstead di Londra. Al lutto si aggiunge inoltre una grande rabbia per il marito infedele, che l’ha lasciata da sola con il figlio Philip e sommersa dai debiti. Proprio Philip tra l’altro non fa che ricordarle che dovrebbe correre ai ripari in fretta, prima di perdere ogni bene e ritrovarsi definitivamente sul lastrico. Emily trova conforto solo nell’amicizia di Fiona, che di contro la vorrebbe già a rimboccarsi le maniche anche dal punto di vista amoroso. Per questo preme perché dia una possibilità a James Smythe, un commercialista di sua conoscenza che sembra non riuscire a far colpo sulla donna. Emily invece inizierà a nutrire un forte interesse per un altro uomo quando assisterà a un’aggressione di un gruppo di teppisti ai danni di un senzatetto. Donald Horner infatti vive all’interno di una baracca che ha costruito con le sue mani, approfittando del suolo pubblico. Mossa a compassione, Emily inizierà a fargli visita per conoscerlo meglio. Dovrà però mettersi contro alcuni cittadini e la stessa Fiona che cercheranno di sfrattarlo, in modo che il terreno in cui si trova la sua casa possa essere sfruttato per la costruzione di un condominio.

