APPUNTAMENTO CON L’AMORE/ Video, streaming del film su Canale 5 (29 giugno)

Appuntamento con l'amore è "un film zuccheroso e poco fantasioso. Si tratta della vittoria dei cioccolatini sul sentimento". Gabriele Niola boccia il film su MyMovies con appena una stelletta e mezza: "Un conto è il piacere di un racconto leggero e scanzonato a lieto fine, sanamente commerciale, un altro è un prodotto realizzato male che scambia il sentimento con il sentimentalismo e lascia delusa anche la neocoppietta sdolcinata". Il film è stato bocciato anche da ilMorandini: "Se si sopravvive a un fiume di melassa non ci vengono risparmiati i ciak sbagliati sui titoli di coda. Sono tante le star sprecate". Il film risulta piacevole per chi non si aspetta molto da una serata davanti alla televisione, sono però purtroppo fin troppi i punti deboli che lo governano dall'inizio alla sua naturale conclusione.

Appuntamento con l’amore con Bradley Cooper

Appuntamento con l’amore va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 29 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2010 da diverse case cinematografiche tra cui la New Line cinema. La regia è stata curata da Garry Marshall, il montaggio è stato eseguito da Bruce Green e le musiche della colonna sonora sono state composte da John Debby. Nel cast di questo film sono presenti Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Julia Roberts, Ashton Kutcher, Anne Hathaway e Jamie Foxx.

Appuntamento con l’amore, la trama del film

Ecco la trama di Appuntamento con l’amore. Nel giorno di San Valentino il fiorista Reed è più che mai deciso nel coronare il suo sogno d’amore. Da alcuni anni porta avanti una bellissima storia d’amore con la sua amata Morley ed ora sente che è arrivato il momento giusto per fare il fatidico passo. Lui si propone con la classica proposta di matrimonio con tanto di anello e la sua adorata donna risponde con grande entusiasmo si. Tuttavia, la felicità durerà soltanto poche ore in quanto la donna, dopo aver ripensato a quello che sta succedendo alla sua esistenza, si rende conto che il matrimonio con questo uomo non è quello che lei vorrebbe per cui ritorna da lui e dopo avergli spiegato con estrema cura il suo pensiero decide di lasciarlo ponendo così fine alla loro straordinaria storia d’amore. Contemporaneamente una donna di nome Kate è salita sull’aereo per Los Angeles. Durante il volo fa la conoscenza di un uomo di nome Wilson.

I due una volta atterrati decidono di proseguire insieme sfruttando la limousine che è venuta a prendere lo stesso Wilson. Una maestra elementare di nome Julia si è innamorato di un dottore di nome Harrison, ma non sa assolutamente che quest’ultimo è già sposato. Tra le tante bugie che il dottore dice alla propria donna c’è anche quella che parla delle esigenze di andare a San Francisco per un impegno di natura professionale. Tuttavia, Julia volendo fargli una splendida sorpresa, decide di andare a sua volta a San Francisco. Sarà una sorpresa molto amara, giacché qui si renderà conto che in realtà l’uomo già è felicemente sposato cob una donna di nome Pamela. Insomma, in questa pellicola vengono raccontate tante storie d’amore e intrecci sentimentali tra i vari personaggi che si troveranno a vivere un giorno di San Valentino molto differente dal solito.

Video, il trailer di Appuntamento con l’amore





